इन्धन ट्याङ्कीमा आगलागी: दुबई विमानस्थलका उडान रोकियो

काठमाडौं ।

दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानहरू अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको छ। यात्रु तथा कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सावधानीस्वरूप उडान रोकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विमानस्थल नजिकै ड्रोनसँग सम्बन्धित घटनाका कारण इन्धन ट्याङ्की प्रभावित भई आगलागी भएपछि उडान स्थगित गरिएको जनाइएको छ। हाल आगो नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ।

अधिकारीहरूले यात्रुहरूलाई आफ्नो उडान सम्बन्धी थप जानकारीका लागि सम्बन्धित एयरलाइन्ससँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छन्।

दुबईस्थित उक्त विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुका लागि विश्वकै सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थलमध्ये एक मानिन्छ। सन् २०२५ मा मात्रै करिब ९ करोड यात्रुले उक्त विमानस्थल प्रयोग गरेका थिए।

