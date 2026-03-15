नेकपाले टुंग्यायो समानुपातिक सांसदको नाम

काठमाडौँ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको समानुपातिकतर्फका सांसदको सूचीमा सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल पक्षका दुई जना समेटिएका छन् ।
नेपाल पक्षबाट प्रमेश हमाल र गणेश विश्वकर्माको नाम सूचीमा परेको हो । हमाल यसअघि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा वरिष्ठ नेतामध्येमा गनिन्थे भने विश्वकर्मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
यससँगै नेकपाको कूल सांसद संख्यामा नेपाल पक्षको हिस्सा तीन पुगेको छ । नेपाल पक्षका धनबहादुर बूढा डोल्पाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् ।
तर, स्वयं माधवकुमार नेपाल भने निर्वाचित हुन सकेनन् । रौतहट–१ मा उनी चौथो स्थानमा सीमित भएका थिए । नेकपाले समानुपातिकतर्फ ९ सिट जितेको छ । तीमध्ये ५ जना पुरुष र ४ जना महिलाको नाम आयोगमा पठाइएको नेकपाका एक नेताले जानकारी दिए ।
समानुपातिकतर्फ नेकपाले पठाएको सूचीमा बलावती शर्मा, प्रमेश हमाल, प्रेमबहादुर बयक, भीमकुमारी बुढा, परशुराम तामाङ, जोगकुमार बर्बरिया यादव, गणेश विश्वकर्मा, पार्वती विश्वकर्मा र निराशा चौधरी डगौरा रहेका छन् ।
नेकपाले प्रत्यक्षतर्फ भने ८ सिट जितेको छ ।
