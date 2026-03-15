पराजयको कारण खोज्न कांग्रेसको निर्देशन

काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अपेक्षाअनुसार परिणाम नआएको भन्दै पराजयका कारणबारे विस्तृत समीक्षा प्रतिवेदन माग गरेको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले सबै प्रदेश र जिल्ला कार्यसमिति तथा उम्मेदवारहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै निर्वाचन परिणामको समीक्षा गरी हारका कारण केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएको हो।

महामन्त्रीद्वय गुरुराज घिमिरे र प्रदीप पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा निर्वाचनको नतिजा निराशाजनक आएको उल्लेख गर्दै आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरिएको छ।

पार्टीको विधानअनुसार जिल्ला र प्रदेशमा अनुशासन समिति गठन गरी संयोजक तथा सदस्यहरूको विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन पनि भनिएको छ।

केन्द्रीय कार्यालयले निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदन आगामी चैत्र ३ गतेभित्र पठाइसक्न समयसीमा तोकेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com