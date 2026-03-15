पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: आज चार प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं ।

हाल नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यसको प्रभावका कारण देशका पहाडी र हिमाली भूभागमा सामान्यतया बादल लागेको छ। आज दिउँसो लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित अन्य प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सामान्य बदली रहने तथा बाँकी स्थानमा आंशिक बदली रहने सम्भावना छ।

हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा चट्याङसहित मध्यम वर्षा र हिमपात हुन सक्ने मौसम विभागले जनाएको छ। साथै कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थान तथा अन्य प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका थोरै स्थानमा चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।

आज राति पनि देशका पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सामान्य बदली रहने तथा बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने पूर्वानुमान गरिएको छ। केही स्थानमा चट्याङसहित वर्षा तथा हिमपात हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन मौसम विभागले आग्रह गरेको छ।

