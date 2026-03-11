पाकिस्तानको घरेलु क्रिकेटमा नयाँ स्टार

एजेन्सी।
पाकिस्तानको घरेलु क्रिकेटमा एक नयाँ स्टार उदय भएको छ । पाकिस्तानका पूर्व महान अलराउन्डर अब्दुल रज्जाकका छोरा अली रज्जाकले लाहोर ब्लुजका लागि टी–२० डेब्यू गरे । पेशावरमा खेलिएको राष्ट्रिय टी–२० प्रतियोगिताको खेलमा अलीले आफ्नो ब्याटिङबाट सबैको ध्यान खिचे र लगभग आफ्नो टोलीलाई असम्भव जिततर्फ डो¥याए ।
बलिङमा कुनै विकेट छैन
लाहोर ब्लुजले पहिले बलिङ गर्यो, र विपक्षी टोलीले निर्धारित २० ओभरमा २०० रनको विशाल कुल स्कोर बनायो । अराफत मिन्हास, वसीम अक्रम र आमिर यामिनको ब्याटिङले स्कोर २०० सम्म पु¥याइयो । अली रज्जाकले आफ्नो पूरा चार ओभर बलिङ गरे तर विकेट लिन सकेन् ।
बलियो ब्याटिङ
लक्ष्य पछ्याउँदै, लाहोर ब्लुजले उडानदार सुरुवात ग¥यो, केवल पाँच ओभरमा बिना क्षति ६४ रन बनाए । उमर सिद्दीकी खान (४७ बलमा ८५ रन) एक छेउबाट उत्कृष्ट ब्याटिङ गरिरहेका थिए, तर बीचको ओभरमा विकेट झर्दा टोली संघर्षरत थियो ।
अली रज्जाक क्रिजमा आए जब स्कोर ९९÷४ थियो । उनी सुरुमा अलि सुस्त थिए, एक समयमा १८ बलमा मात्र १७ रन बनाए । वास्तविक उत्साह १७ औं ओभरमा सुरु भयो, जब लाहोरलाई जित्नको लागि अन्तिम चार ओभरमा ५४ रन चाहिएको थियो ।
अली रज्जाकले बलर सिराजुद्दीनको एकै ओभरमा छक्का र चौकाको वर्षा गरे । उनले ओभरको पहिलो दुई बलमा एक छक्का र एक चौका प्रहार गरे, त्यसपछि थप दुई चौका र दुई छक्का प्रहार गर्दै ओभरबाट कुल २६ रन बनाए । सिराजको वाइड, त्यस ओभरबाट २८ रनसहित, खेललाई उल्ट्याइदियो ।
अहिलेसम्मको उत्कृष्ट करियर
अली रज्जाकले विगत दुई प्रथम श्रेणी सिजनमा नौ खेलमा आफ्नो प्रतिभा प्रमाणित गरेका छन्, ३१ को औसतमा ५०४ रन बनाएका छन् । यस अवधिमा उनको ब्याटिङमा एक शतक र दुई अर्धशतक समावेश छन्, जसले उनको प्राविधिक कौशल प्रदर्शन गर्दछ । अलीले आफ्नो बलिङमा पनि योगदान दिएका छन्, ६ विकेट लिएका छन्, जसले यो स्पष्ट पार्छ कि उनी आफ्ना बुबा अब्दुल रज्जाक जस्तै एक शक्तिशाली अलराउन्डर बन्ने बाटोमा छन् ।
प्रतिक्रिया