पाकिस्तान बाहिरिएपनि फरहानले रेकर्ड राखे

जारी आईसीसी मेन्स टी २० वल्र्ड कपमा पाकिस्तान सु्पर एटबाटै बाहिरिएपनि टोलीका ओपनर साहिबजादा फरहानले भने रेकर्ड राखेका छन् । उनले विराट कोहलीले एउटै प्रतियोगितामा राखेको रेकर्ड तोडेका हुन् ।
भारतीय क्रिकेटर विराटले २०१४ को टी २० विश्वकपमा ३१९ रन बनाएका थिए । फरहानले जारी टी २० विश्वकपमा ३८३ रन बटुलेर विराटको १२ वर्षसम्म जोगिएको रेकर्ड ओझेलमा पारे ।
फरहान एउटै टी २० विश्वकपमा दुई शतक प्रहार गर्ने पहिलो ब्याटरसमेत बनेका छन् । यसअघि दुई विभिन्न टी २० विश्वकपमा गरी क्रिस गेलले दुई वटा शतक प्रहार गरेका थिए । वेस्ट इन्डिजका खेलाडी गेलले २००७ र २०१६ का टी २० विश्वकपमा शतक प्रहार गरेका थिए ।
टी २० विश्वकपमा सर्वाधिक रन बनाउने ५ ब्याटर
३९३ रन (२०२६) साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)
३१९ रन (२०१४) विराट कोहली (भारत)
३१७ रन (२००९) तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका)
३०३ रन (२०२१) बाबर आजम (पाकिस्तान)
३०२ रन २०१०) माहेला जयवद्र्धने (श्रीलंका)
यी दुई खेलाडीको संभावना छ
एडिन मार्करम (दक्षिण अफ्रिका) हालसम्म २६८ रन बनाइसकेको
–दक्षिण अफ्रिकाका कप्तान मार्करमले बुधबार हुने सेमिफाइनल खेलमा न्युजिल्यान्डविरुद्ध ४० रन मात्रै कटाएपनि ३ सय रन पार हुनेछ । समूह चरणमा न्युजिल्यान्डविरुद्ध नटआउट हुँदैं ८६ रन बनाएकोले पनि मार्करमले ३ सय रन पार गर्न सक्ने संभावना छ ।
हेरी ब्रुक (इंग्ल्यान्ड) हालसम्म २२८ रन बनाइसकेको
–इंग्ल्यान्डका कप्तान ब्रुकले सुपर एटमा पाकिस्तानविरुद्ध शतक प्रहार गरेका थिए । उनको यो शतकीय योगदानले पाकिस्तानलाई हरायो पनि । यदि, यही प्रदर्शन सेमिफाइनलमा भारतविरुद्ध भएमा उनले पनि एकै विश्वकप प्रतियोगितामा ३ सय रन पार गर्न सक्ने संभावना छ ।
