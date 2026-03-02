फागुन १८ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : बिहान विवाद, कष्ट हुन सक्छ तर त्यसपछि भने कार्य सिद्धि, धन प्राप्ति होला ।

वृष : बिहान लाभ, सफलता होला तर त्यसपछि भने अपच, दौडधूप, विवाद हुने सम्भावना छ ।

मिथुन : तपाईंका लागि दिन उत्तम छ । धन लाभ, पराक्रम, प्रसन्नता, मान–सम्मान बढ्नेछ ।

कर्कट : दिन शुभ भएकाले उपहारादि वस्तु प्राप्ति, कार्य सफल, धन लाभ, सुख–सन्तोष होला ।

सिंह : बिहान धन हानि तर त्यसपछि सुख–सन्तोष, कार्य सफल हुने सम्भवाना प्रबल छ ।

कन्या : बिहान मिष्ठान्न भोजन, सुख तर त्यसपछि भने अस्वस्थता हुने सम्भावना छ ।

तुला : समय उत्तम छ । उपहारादि वस्तु प्राप्ति, कामकाज सफल, मिष्ठान्न भोजन हुने देखिन्छ ।

वृश्चिक : दिन शुभ छ । प्रतिष्ठा, राज्यबाट लाभ, सफलता, कार्य सिद्धि, स्वास्थ्य लाभ होला ।

धनु : बिहान कार्य बाधा भए पनि त्यसपछि भने राज्य वा सरकारबाट सुख, ऐश्वर्य वृद्धि हुनेछ ।

मकर : बिहान धन लाभ, सम्मान हुन सक्छ । त्यसपछि भने अस्वस्थताको सम्भावना देखिन्छ ।

कुम्भ : तपाईंका लागि समय उत्तम छ । आर्थिक लाभ, शत्रुमाथि विजय, पठनपाठनमा सफलता होला ।

मीन : दिन अनुकूल भएकाले कार्य सफल, स्वस्थता, आर्थिक लाभ, खेल–परीक्षामा सफलता हुन सक्छ ।

