आबुधाबीको जयद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्रोन हमला: एकको मृत्यु, सात घाइते; इरानको जबाफी कारबाहीसँग जोडियो

आबुधाबी।
संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी आबुधाबीस्थित जयद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मा ड्रोन आक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको र सात जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क CNN का अनुसार विमानस्थल परिसरभित्र विस्फोटसहितको ड्रोन आक्रमण हुँदा एक एसियाली नागरिकको ज्यान गएको हो। विमानस्थल प्रशासनले मृतक विदेशी कामदार भएको उल्लेख गर्दै उनको पहिचान खुलाउन बाँकी रहेको जनाएको छ। घाइते सात जनाको स्थानीय अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको र केहीको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ।
यो हमला हालै संयुक्त राज्य अमेरिका र इसराइलले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि इरानले थालेको जबाफी कारबाहीसँग जोडेर हेरिएको छ। क्षेत्रीय स्रोतहरूका अनुसार इरानले मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य संरचना तथा रणनीतिक पूर्वाधारलाई लक्ष्य बनाएर विभिन्न स्थानमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण सुरु गरेको थियो। आबुधाबीको विमानस्थलमा भएको हमला पनि सोही रणनीतिक प्रतिउत्तरको एक हिस्सा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
आक्रमणपछि विमानस्थलमा रहेका सबै उडानहरू अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको थियो। यात्रुहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको र सुरक्षा जाँच कडाइका साथ अघि बढाइएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सका सुरक्षा निकायहरूले घटनास्थल वरिपरि उच्च सतर्कता अपनाउँदै थप आक्रमणको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर निगरानी बढाएका छन्।
संयुक्त अरब इमिरेट्स सरकारले घटनाको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै यसलाई नागरिक पूर्वाधारमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण भनेको छ। उसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई क्षेत्रीय तनाव कम गर्न तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेको छ। यद्यपि हमलाको जिम्मेवारी कसले लिएको भन्ने विषयमा औपचारिक पुष्टि भइसकेको छैन।
विश्लेषकहरूका अनुसार खाडी क्षेत्रमा रहेको महत्वपूर्ण यातायात र आर्थिक केन्द्रहरू लक्षित हुन थालेपछि द्वन्द्वको दायरा थप फराकिलो बन्दै गएको संकेत मिलेको छ। आबुधाबीको जयद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रीय हवाई यातायातको महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा परिचित छ। यस्तो पूर्वाधारमा आक्रमण हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय उडान, व्यापार र आपूर्ति शृंखलामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
यस घटनापछि खाडीका अन्य देशहरूले पनि आफ्ना विमानस्थल, बन्दरगाह र सैन्य संरचनाको सुरक्षा पुनरावलोकन सुरु गरेका छन्। मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावले विश्व ऊर्जा बजार र कूटनीतिक समीकरणमा समेत असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
स्थिति थप जटिल बन्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संयमता अपनाउन र तत्काल युद्धविरामका लागि पहल गर्न आग्रह गरिरहेको छ। तर हालका घटनाक्रमले क्षेत्रीय द्वन्द्व व्यापक टकरावमा रूपान्तरण हुन सक्ने संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
