इरानभर हवाई आक्रमण: २०१ को मृत्यु, ७४७ घाइते; मिनाबको विद्यालयमा मात्र १०८ जनाको ज्यान गयो

तेहरान।
इरानका विभिन्न सहरहरूमा भएका पछिल्ला हवाई आक्रमणमा कम्तीमा २०१ जनाको मृत्यु भएको र ७४७ जना घाइते भएको आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। स्वास्थ्य तथा सुरक्षा स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले मृतक र घाइतेको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताएका छन्।
एक सरकारी अधिकारीका अनुसार दक्षिणी होर्मोजगान प्रान्त अन्तर्गत पर्ने मिनाब सहरस्थित एक विद्यालयमा तीनवटा मिसाइल खस्दा मात्र १०८ जनाको ज्यान गएको छ। घटनाका बेला विद्यालय परिसरमा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण उपस्थित रहेको जनाइएको छ। विस्फोटपछि भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको र उद्धार कार्य कठिन बनेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
घाइतेहरूलाई नजिकका अस्पतालहरूमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको छ। केही गम्भीर घाइतेलाई राजधानी तेहरानसहित अन्य ठूला सहरमा सारिएको बताइएको छ। उद्धार टोलीले भग्नावशेष हटाउने कार्य जारी राखेकाले मृतक संख्या थप बढ्न सक्ने आशंका गरिएको छ।
आक्रमणको जिम्मेवारीबारे स्पष्ट आधिकारिक पुष्टि नभए पनि इरानले यसअघि भएका क्षेत्रीय तनाव र सैन्य कारबाहीसँग यो घटनालाई जोडेर हेरेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा देशका विभिन्न सैन्य र रणनीतिक स्थलहरू लक्षित गरी हवाई आक्रमण तीव्र बनेका छन्।
यस घटनापछि इरानभर उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। सुरक्षा निकायहरूलाई संवेदनशील स्थलहरूको सुरक्षा मजबुत बनाउन निर्देशन दिइएको छ भने सर्वसाधारणलाई अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बढ्दो हिंसात्मक घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै संयमता अपनाउन आह्वान गरेका छन्।
