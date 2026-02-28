साउदी अरबमा पनि इरानको हमला, आबुधाबी र दुबईमा सुनिए ठूला धमाका !

काठमाडौं ।
मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावबीच इरानले साउदी अरबलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गरेको दाबी सार्वजनिक भएको छ। क्षेत्रीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार साउदी अरबका केही सैन्य तथा ऊर्जा पूर्वाधार लक्षित गरी ड्रोन र मिसाइल प्रहार गरिएको आशंका गरिएको छ। उता, संयुक्त अरब इमिरेट्सका प्रमुख सहर आबुधाबी र दुबईमा पनि ठूला धमाकाको आवाज सुनिएको स्थानीय स्रोतहरूले बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा धमाकापछिका धुवाँका तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक भइरहेका छन्, यद्यपि आधिकारिक पुष्टि भने तत्काल भइसकेको छैन। साउदी अरबको सरकारी सञ्चार संयन्त्रले केही आक्रमण प्रयासहरू वायु प्रतिरक्षा प्रणालीले निष्क्रिय पारेको जनाएको छ। क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको बताइएको छ।
त्यस्तै इरानले भने प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिएको वा नलिएकोबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। विश्लेषकहरूले पछिल्लो समय क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष चर्किँदै गएकाले यस्तो आक्रमणको जोखिम बढेको बताउँदै आएका थिए। संयुक्त अरब इमिरेट्सका अधिकारीहरूले आबुधाबी र दुबई क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको जानकारी दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा समेत सावधानी अपनाइएको छ भने केही उडान मार्ग परिवर्तन गरिएको खबर छ।
