अमेरिका–इजरायल संयुक्त कारबाहीबाट इरानमा आक्रमण, वार्ता प्रयास असफल

इरानमाथि भएको पछिल्लो सैन्य आक्रमण अमेरिका र इजरायलको संयुक्त अपरेशन भएको एक अमेरिकी अधिकारीले Al Jazeera लाई बताएका छन्। द्वन्द्व टार्न विगत केही समयदेखि अमेरिका र इरानबीच अप्रत्यक्ष वार्ता भइरहे पनि अन्तिम चरणका प्रयास असफल भएका छन्।
वार्तामा मुख्य सहजकर्ताको भूमिका निभाउँदै आएका Badr Albusaidi ले हालै वासिङ्टन पुगेर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance सँग भेट गरी तनाव कम गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर पछिल्लो २४ घण्टामा दुवै पक्षले कूटनीतिक सम्भावना समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेपछि इजरायली मोर्चाबाट आक्रमण औपचारिक रूपमा सुरु भएको पुष्टि भएको छ।
इजरायलले आफ्नो आकाश क्षेत्र बन्द गर्दै संकटकाल घोषणा गरेको छ र नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न आग्रह गरेको छ। जर्जटाउन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मेहरान कामराभाका अनुसार यो कदमले अमेरिका–इरान वार्तालाई पटरीबाट उतार्ने इजरायलको पूर्व संकेतलाई पुष्टि गरेको छ। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump इजरायलप्रति निरन्तर समर्थनका कारण दबाबमा परेको टिप्पणी गरेका छन्।
