मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा अनिवार्य गर्न आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ ।
निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सबै मतदान केन्द्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा मतदान गर्न आउने ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्त मतदातालाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेको हो।
देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थल र २३ हजार २५५ मतदान केन्द्रमा मतदान हुने भएकाले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि तयारी अवस्थामा राख्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको आयोगले जनाएको छ। साथै निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसमेत भइसकेको छ।
