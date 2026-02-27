फागुन १५ गते शुक्रबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : दिन शुभ भएकाले लाभ, मान–सम्मान, पढाइमा सफलता, पदोन्नतिको सम्भावना देखिन्छ ।
वृष : शुभ समयको आगमन भएको छ । धन लाभ, सुख–सन्तोष, पराक्रम, प्रसन्नता होला ।
मिथुन : तपाईंका लागि समय शुभ छ । अन्नलाभ, व्यापारिक सफलता, उपहार प्राप्त हुन सक्छ ।
कर्कट : व्यर्थमा धन र समयको खर्च, चोटपटकको भय, कार्य बाधा हुन सक्छ । सतर्क हुनुहोला ।
सिंह : उत्तम भोजन प्राप्ति, द्रव्य लाभ, पारिवारिक सुख, खाद्यान्न प्राप्ति हुने सम्भावना देखिन्छ ।
कन्या : दिन बलवान् छ । सुख–सन्तोष, रोगव्याधि हरण, स्वस्थताको अनुभूति, कार्य सिद्धि होला ।
तुला : शुभ समय आएकाले राजनीतिक सफलता, राज्य–सुख, लाभदायक यात्राको सम्भावना छ ।
वृश्चिक : दिन अनुकूल छैन । रोगव्याधिको भय, आँटेको काम अधुरो, अनुपलब्धिमूलक खर्च हुन सक्छ ।
धनु : दिन उत्तम छ । धन लाभ, मान–सम्मान, इज्जत–प्रतिष्ठा वृद्धि, समस्या समाधान हुन सक्छ ।
मकर : समय शुभ भएकाले लाभ, प्रतिस्पर्धीमाथि विजय, परीक्षा प्रतियोगितामा सफलता हुन सक्छ ।
कुम्भ : तपाईंका लागि दिन शुभ छ । काममा सफलता, स्वास्थ्य लाभ, खुशीको अनुभूति होला ।
मीन : समय शुभ देखिँदैन । पेटको समस्या, दिनचर्या अस्तव्यस्त, निरर्थक घुमफिर, विवाद हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया