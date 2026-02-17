सहकारी मुद्दाको तारिख बुझ्न काठमाडौं अदालत पुगे रवि लामिछाने, चुनावी मैदान र कानुनी लडाइँ सँगसँगै

काठमाडौं ।
रवि लामिछाने मंगलबार दिउँसो स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी आफूविरुद्ध परेको विचाराधीन मुद्दाको तारिख बुझ्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका छन्। स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा उनी यसअघि ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए। अदालतले तोकेको सर्तअनुसार उनी नियमित तारिखमा हाजिर हुँदै आएका छन्। सोही क्रममा मंगलबार पनि उनी अदालत पुगेका हुन्।
चुनावी प्रचारका क्रममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन–२ मा व्यस्त रहेका लामिछाने तारिख बुझ्न विशेष रूपमा काठमाडौं आएका हुन्। आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उनले चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। चुनावी अभियान तीव्र पारिरहेका बेला अदालत उपस्थितिले उनको राजनीतिक र कानुनी दुवै मोर्चा एकसाथ अघि बढिरहेको देखिन्छ।
लामिछानेविरुद्ध काठमाडौंसहित कास्की, पर्सा, चितवन र रुपन्देही जिल्लामा सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये केही मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् भने केहीमा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको बताइएको छ। अदालत स्रोतका अनुसार स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको आरोपमा उनीसहित अन्य व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।
बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता माग गर्दै लामो समयदेखि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन्। यता, लामिछाने पक्षले भने आफूविरुद्धका आरोप राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको दाबी गर्दै आएको छ। उनका समर्थकहरूले पनि निर्वाचनको मुखैमा मुद्दा प्रक्रियालाई तीव्र बनाइनु शंकास्पद भएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।
कानुनी रूपमा भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म कुनै निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। धरौटीमा रिहा हुनु दोषी ठहर हुनु नभई न्यायिक प्रक्रियाको एक चरण मात्र भएको उनीहरूको भनाइ छ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा लामिछानेका लागि एकातर्फ जनमतको परीक्षा छ भने अर्कोतर्फ अदालतको कानुनी परीक्षण पनि जारी छ। चुनावी सभामा व्यस्त उनी अदालतका तारिखमा पनि नियमित उपस्थित भइरहेका छन्। यसले आगामी दिनमा राजनीतिक समीकरण र कानुनी प्रक्रियाले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने चासो थप बढाएको छ।
