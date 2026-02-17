काठमाडौंमा पैदलयात्री कुट्ने कार चालक खोजीमा

काठमाडौं ।
काठमाडौं उपत्यकामा एक कार चालकले पैदलयात्रीलाई कुटेको भिडियोलाई सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले खोजी सुरु गरेको छ। भिडियोमा कार र सार्वजनिक यातायातको बस देखिएकाले घटना काठमाडौंको अनुमान गरिएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवन कुमार भट्टराईले भने, “भिडियो प्राप्त भइसकेको छ र कार तथा व्यक्तिको पहिचानका लागि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।” भिडियोमा कारबाट झरेका व्यक्ति पैदलयात्रीलाई गाली गर्दै कुटिरहेको देखिन्छ, त्यसपछि अर्को महिला पनि गाली गर्दै भिडियोलाई थपिएको सुनिन्छ।
