माघ २९ गते बिहीबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : समय अनुकूल नहुँदा रोगव्याधिको भय, आर्थिक क्षति, सम्मानमा आघात हुन सक्छ ।

वृष : दिउँसोसम्म लाभको समय छ । त्यसपछि रोगको भय, कार्य बाधा नहोला भन्न सकिन्न ।

मिथुन : तपाईंका लागि दिन शुभ छ । आर्थिक लाभ, स्वास्थ्य लाभ, प्रेममा सफलता हुने देखिन्छ ।

कर्कट : दिउँसोसम्म कार्य असफल हुन सक्छ । त्यसपछि भने लाभ, विजय, सुख प्राप्ति होला ।

सिंह : स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने, कार्य असफल, धन नाश हुने सम्भावना भएकाले सतर्क रहनुहोला ।

कन्या : लाभ, पराक्रम होला तर मध्याह्नदेखि भने दौडधूप, तनाव, खर्च हुने सम्भावना छ ।

तुला : मध्याह्नसम्म दुःख–कष्ट आइपर्न सक्छ । त्यसपछि भने खुशीको लहर छाउन सक्छ ।

वृश्चिक : अन्नलाभ, सन्तुष्टि हुने देखिन्छ । तर दिउँसोबाट भने भय, शोक–सन्ताप पर्न सक्छ ।

धनु : मध्याह्नसम्म हानि–नोक्सानी हुन सक्छ । त्यसपछि भाग्योदयसँगै कार्य सफल हुने देखिन्छ ।

मकर : बिहान उत्तम भोजन, लाभ होला । दिउँसोबाट भने चोटपटकको भय हुँदा सजग रहनु बेस ।

कुम्भ : तपाईंका लागि दिन शुभ छ । सुख–सन्तोष, कार्य सफल, आर्थिक लाभ हुने देखिन्छ ।

मीन : दिउँसोसम्म संकट आइपर्न सक्छ । त्यसपछि भने फाइदा, सफलता, मन प्रफुल्लित होला ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com