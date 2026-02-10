माघ २७ गते मंगलबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : समय अनुकूल देखिँदैन । रोगव्याधिको भय, आर्थिक नोक्सानी, काममा बाधा हुन सक्छ ।
वृष : दिन शुभ फलदायक छ । धन लाभ, मान–सम्मान, इज्जत–प्रतिष्ठा बढ्ने देखिन्छ ।
मिथुन : समय शुभ भएकाले आर्थिक लाभ, प्रतिस्पर्धा एवम् परीक्षा प्रतियोगितामा सफलता होला ।
कर्कट : सजग रहनु बेस । बाथजन्य रोगको भय, कार्य असफल, शोकसन्ताप, तनाव हुन सक्छ ।
सिंह : समय अनुकूल नहुँदा पेटको खराबी, पारिवारिक विवाद, निरर्थक घुमफिर हुन सक्छ ।
कन्या : दिन शुभ छ । आर्थिक लाभ, मान–सम्मान, पढाइमा सफलता, मान वृद्धि हुने देखिन्छ ।
तुला : धन हानि, व्यर्थको खर्च, चञ्चलता, आँखामा समस्या हुन सक्छ । सजग रहनुहोला ।
वृश्चिक : तपाईंका लागि दिन शुभ छ । पुरस्कार–उपहार प्राप्ति, धन लाभ, कार्य सफल हुन सक्छ ।
धनु : आर्थिक नोक्सानी, चोटपटकको भय, निरर्थक खर्च हुने सम्भवना भएकाले सतर्क रहनु बेस ।
मकर : तपाईंका लागि दिन उत्तम छ । पैसा प्राप्ति, उत्तम भोजन, परिवार–सुख हुने देखिन्छ ।
कुम्भ : समय अनुकूल भएकाले सुख–सन्तोष, कार्य सिद्धि, स्वस्थता, मन प्रफुल्लित होला ।
मीन : राज्यको भय, इज्जत–प्रतिष्ठामा ह्रास, चिन्ता बढ्न सक्छ । सजग रहनु बेस होला ।
प्रतिक्रिया