मार्केटिङ तथा ब्रान्डसम्बन्धी पुस्तक ‘ब्रान्डसूत्र २.०’

दक्षिण एसियाको बजार वास्तविकतामा आधारित व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने पुस्तक ‘ब्रान्डसूत्र २.०’ सार्वजनिक भएको छ । मार्केटिङ तथा ब्रान्ड निर्माणसम्बन्धी यो पुस्तक विशेषगरी नेपालसहित यस क्षेत्रका तुलनात्मक अर्थतन्त्रबाट प्राप्त व्यावहारिक अनुभवमा आधारित रहेको छ । पुस्तकका लेखक ब्रान्ड मार्केटिङ उद्यमी उज्जय शाक्य हुन् ।
उनले नेपालसहित क्षेत्रीय बजारमा ग्लोबल ब्रान्ड, नेटवर्क एजेन्सी र उद्यमशीलतामा काम गरेका छन्। ‘आउटरिच नेपाल’का संस्थापकसमेत रहेका शाक्यले ब्रान्ड रणनीति, डिजिटल मार्केटिङ, एक्टिभेसन तथा बीटीएल, ग्रामीण मार्केटिङ, मिडिया योजना तथा खरिद र प्रतिष्ठा व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा काम गरेका अनुभव यस पुस्तकमा समेटिएका छन् ।
पुस्तकबारे बोल्दै शाक्यले भने, ‘ब्रान्डसूत्र २.० ले कुनै सूत्र वा छोटो बाटो दिन खोज्दैन । यसले दीर्घकालीन सोच, सांस्कृतिक सन्दर्भ र जिम्मेवारीमा जोड दिन्छ । पाठकलाई अभियान कार्यान्वयनभन्दा माथि उठेर ‘ब्रान्ड संरक्षक’को मानसिकता अपनाउन प्रेरित गर्छ—जहाँ ब्रान्डलाई निरन्तरता, उद्देश्य र विश्वासमार्फत दीर्घकालीन सम्पत्तिका रूपमा निर्माण गरिन्छ ।’
त्यस्तै पुस्तकका सम्पादक प्राध्यापक उज्ज्वल के. चौधरी हुन्, उनी भारत, बंगलादेश र अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा शिक्षा तथा सञ्चार विशेषज्ञका रूपमा परिचित छन्।
विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि उदीयमान बजारतर्फ सर्दै गर्दा, ब्रान्डसूत्र २.० ले पश्चिमी सन्दर्भले प्रभुत्व जमाएको परम्परागत मार्केटिङ साहित्यमा देखिएको कमीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। पुस्तकले युवा जनसंख्या, बढ्दो आकांक्षा, तीव्र परिवर्तन, सांस्कृतिक विविधता, पूर्वाधारका सीमितता र मूल्यप्रति सचेत उपभोक्ताले परिभाषित बजारमा ब्रान्ड निर्माण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विश्लेषण गर्छ।
यो पुस्तक विशेषगरी युवा मार्केटिङ पेसेवर, व्यवसाय र क्रिएटिभ विद्यार्थी, उद्यमी तथा ब्रान्ड नेतृत्वकर्तालाई लक्षित गरिएको छ । यसले रणनीतिभन्दा पहिले दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिन्छ—अर्थात् पोजिसनिङ, सान्दर्भिकता, विश्वास, सिर्जनशीलता र दीर्घकालीन ब्रान्ड संरक्षकत्वबारे स्पष्ट सोच विकास गर्न प्रेरित गर्छ । ब्रान्डसूत्र २.० अहिले नेपालमा उपलब्ध छ र निकट भविष्यमा अन्य दक्षिण एसियाली बजारमा पनि सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ। पुस्तक उदीयमान बजारमा काम गर्ने मार्केटर, एजेन्सी पेसेवर तथा ब्रान्ड नेतृत्वकर्ताका लागि उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
