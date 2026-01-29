निर्वाचन आचारसंहिताको कारण बृहत् स्वास्थ्य शिविर सारियो

खोटाङ।
निर्वाचन आचारसंहिताको कारण खोटाङमा तय भएको बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको मिति सारिएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आउँदो फागुन ८ र ९ गतेको लागि तय गरेको शिविर चैत्र पहिलो हप्ताको लागि मिति सारिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाले नागरिकको स्वास्थ्य समस्यालाई प्राथमिकताामा राख्दै ओम अस्पताल काठमाण्डौंको प्राविधिक सहयोगमा निःशुल्क शिविरको आयोजना गरेको हो । आगामी फागुन २१ गते तोकिएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनको अचारसंहितालाई ध्यानमा राख्दै शिविरको मिति सार्नु परेको नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताए । ओम अस्पतालका चिकित्सक तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि शिविरको मिति सारिएको नगरप्रमुख भट्टराईको भनाई छ । बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
तोकिएको मिति नजिकिएसँगै जिल्लामा चुनावी माहोल बढेको छ । यसबीचमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भए-नभएको अनुगमन गर्न दुई जना अनुगमन अधिकृत समेत तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले आचारसंहिता पालना गरे-नगरेको अनुगमन तथा कारबाही गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोपिला राई र कोष नियन्त्रक रोमा पाण्डेलाई अनुगमन अधिकृत तोकिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाबाट दुई स्वतन्त्रसहित १५ जना उम्मेदवारले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । खोटाङमा आगामी निर्वाचनका १ सय ३६ वटा मतदान स्थल तथा १ सय ९५ वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । आउँदो निर्वाचनका लागि खोटाङमा एक लाख ४७ हजार १ सय २० जना मतदाता रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया