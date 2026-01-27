टेरामक्स खरिद प्रकरण: पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ ।

टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ विशेष अदालतमा हुँदैछ ।

न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा मुद्दा पेशीमा चढाइएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययनबिनै निर्णय गरेर राज्यलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको आरोप लगाउँदै ३ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

यस प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमाथि पनि मिलेमतो गरी गैरकानुनी निर्णय गरेको आरोप छ ।

