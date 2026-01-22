दक्षिण लेबनानमा इजरायली हवाई हमला, आठ पत्रकारसहित १९ घाइते

काठमाडौं ।

लेबनानको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बुधबार दक्षिण लेबनानमा भएको इजरायली हवाई हमलामा आठ पत्रकारसहित १९ जना घाइते भएका छन्।

लेबनानको इजरायली सेनाले दिउँसो निष्कासनको चेतावनी जारी गरेपछि केनारितसहित विभिन्न शहर र गाउँहरूमा आक्रमण गरिएको थियो, जहाँ सातभन्दा बढी भवनमा भीषण बमबारी भयो।

आक्रमणको स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा आठ पत्रकार घाइते भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार घाइतेमध्ये दुई जनालाई आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ भने बाँकीको अस्पताल र आकस्मिक कक्षमा उपचार भइरहेको छ। इजरायली सेनाले घटनाबारे हालसम्म कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com