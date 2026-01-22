सवारी साधन कारवाहीबाट ५१ लाख बढी राजस्व संकलन

स्याङ्जा ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले ५१ लाख भन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो ६ महिना (साउन–पौष) मा ट्राफिक प्रहरीले ५१ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको हो । ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ६ हजार ४ सय १८ सवारी चालकलाई कारबाही गर्दा उक्त राजश्व संकलन भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । जिल्लाको फेदीखोला, पुतलीबजार, आँधीखोला, भीरकोट, वालिङ, गल्याङ्, चापाकोट र मिर्मिस्थित ट्राफिक चेकपोष्ट मार्फत राजश्व संकलन भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कुल संकलित राजश्वमध्ये साउनमा १ हजार ४ सय २३ सवारी चालकलाई कारबाही गरेर ९ लाख ९९ हजार र भदौमा १ हजार ३ सय ४४ सवारी चालकबाट १० लाख ५२ हजार राजश्व संकलन भएको थियो । असोज महिनामा ६ सय १९ सवारी चालकलाई कारबाही गर्दा ५ लाख ६५ राजश्व संकलन भएको स्याङ्जाका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख भुपेन्द्र प्रसाद गौलीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी कार्तिकमा ८ सय ४१ सवारी चालकलाई कारबाही गरेर ७ लाख २ हजार राजश्व संकलन गरेको प्रहरीले मंसिरमा १ हजार १ सय २ सवारीबाट ९ लाख २४ हजार ५ सय र पुष महिनामा एक हजार ७९ सवारी धनीलाई कारबाही गरेर ९ लाख १७ हजार ५ सय राजश्व संकलन गरेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीले मालवाहक सवारी साधनले क्षमताभन्दा बढी समान बोक्ने, जिप कारले क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, लाइसेन्स नबोक्ने र जथाभावी पार्किङ गर्ने सवारी धनिहरुलाई कारबाही गरीएको गौलीले बताउनुभयो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा पछिल्लो वर्ष राजश्व संकलन घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पहिलो ६ महिनामा ८ हजार ८ सय ५१ सवारी चालकलाई कारबाही गर्दा ट्राफिक प्रहरीले ६८ लाख ४ हजार राजश्व संकलन गरेको थियो । जिल्लास्थित विद्यालय र समुदायमा ट्राफिक नियमको नियमित संचेतनामुलक कार्यक्रम गर्दै आएको ट्राफिक प्रहरीले राजश्व संकलनमा गिरावट आउनुमा जेनजी आन्दोलन मुख्य कारण रहेको जनाएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि राजमार्ग केन्द्रित चेकिङ्ग कार्य प्रभावित भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
