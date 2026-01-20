 काभ्रेमा ४२ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा 

४२ मध्ये एक अन्य, ३ महिला र ११ जना स्वतन्त्र छन् । २५ जना जनजाति समुदायका उम्मेदवार छन् भने दलित समुदायबाट एक जना पनि छैनन् ।
काभ्रे।
फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा ४२ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा १५ दल र ३ स्वतन्त्र ३ गरी १८ जना प्रतिस्पर्धामा छन् भने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा १६ दल, ८ स्वतन्त्र गरी २४ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । जसमध्ये क्षेत्र नम्बर २ मा दुईवटा दल र एक जना स्वतन्त्र गरी ३ जना महिला उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।
क्षेत्र नम्बर १ मा अन्य समूहबाट एक जना प्रतिस्पर्धामा छन् । काभ्रेपलान्चोक जिल्लाबाट २ जना मतदाताले अन्यमा नाम लेखाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी दिनेश शिवाकोटीले बताए । स्वतन्त्र उम्मेदवार ११ जना छन् । यो पटक पनि दलित उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छैनन् । जनजाति तर्फबाट २५ जना उम्मेदवार छन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा नेकपा एमालेबाट अमित लामा, नेपाली काँग्रेसबाट गुणराज मोक्तान, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट दिनानाथ गौतम, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मधुकुमार चौलागाईले उम्मेदवारी दिएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट नवराज सत्याल, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट योगेन्द्र लामा, नेमकिपाबाट राजु तामाङ, नेशनल रिपब्लिक नेपालका तर्फबाट भरत तामाङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
त्यस्तै मंगोलनेशनल अर्गनाईजेशनका तर्फबाट कमलबहादुर लामा, समाबेसी समाजवादी पार्टीबाट विनोद लामा (अन्य) ले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । जसपा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट मानबहादुर तामाङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट धिराज लामा, नेकपा माओवादी विप्लव समूहबाट कान्छा तामाङको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । प्रगतिशिल लोकतान्तित्रक पार्टीबाट ज्ञानेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, संयुक्त नागरिक पार्टीबाट रत्न लामाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै राजेश श्रेष्ठ, युवराज चौलागई, जीवन लामाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपा एमालेबाट अशोक ब्याञ्जु, नेपाली काँग्रेसबाट मुध आचार्य, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट बसुन्धरा हुमागाई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बदन भण्डारीले उम्मेदवारी दिएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रञ्जिव श्रेष्ठ, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट ज्योत्सना सैंजु, नेमकिपाबाट मुना तामाङ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्तबाट राजन थापा, नेशनल रिपब्लिक नेपालका तर्फबाट सुकमान तामाङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट सूर्वणविक्रम थापा, मितेरी पार्टी नेपालबाट हरिबहादुर थापा, मंगोल नेशनल अर्गनाईजेशनका तर्फबाट उमेश तामाङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीबाट रकम लामा तामाङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट टंकबहादुर लामाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । प्रगतिशिल लोकतान्तित्रक पार्टीबाट रमेशबहादुर घर्ति क्षेत्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)बाट कान्छाराम घिसिङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै आशा तामाङ, उमेश थापा, केशवराज तिमल्सिना, गणेशप्रसाद अधिकारी, डिल्लीप्रसाद न्यौपाने, लेनिन विष्ट, विष्णुकुमार श्रेष्ठ, सीताराम मैनालीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १ मा टिकाभुषण घिमिरे निर्वाचन अधिकृत छन् । सहायक निर्वाचन अधिकृत श्रीकुञ्ज श्रीवास्तावका अनुसार मनोनयन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ । २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको प्रतिनिधि सभा १ मा १७ जना उम्मेदवार थिए । प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर २ तथा मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्रेमप्रसाद न्यौपाने छन् । २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको प्रतिनिधि सभा २ मा १६ जना उम्मेदवार थिए । कुल ३३ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए ।
