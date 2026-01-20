के बाजुराका उम्मेदवारले सामूहिक  फोटो खिचाएर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रण गर्लान्  !

बाजुरा।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि देशभर उम्मेदवारी दर्ता धमाधम भइरहेका समाचार छन् ।सामाजिक सञ्जाल हेर्दा गुल्मीमा काँग्रेसका उम्मेदवार चन्द्र भण्डारी र नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका प्रदीप ज्ञवाली लगायतका उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्दैगर्दा एक आपसमा अंकमाल गरे । स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा गर्ने सामूहिक ऐक्यबद्धता पनि जनाए । उता झापामा भने रास्वपा र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता
वीच सामान्य झडप भागदौडका दृश्य देखिन्थे ।
सामाजिक सञ्जालमा देखिएझै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेको तर्फबाट झांँपा ५मा केपी शर्मा ओली र रास्व्पाका वरिष्ठ नेता काठमाण्डौे महानगरपालिकाकानिनवर्तमान मेयर बालेन शाह पक्षवीच एक अर्कामा चर्को विरोध नाराबाजी गरेपछि झडपको स्थिति पैदा भएको दृश्यमा देखियो । यो सङ्केत राम्रो होइन । मैले प्रसंगमा मात्र गुल्मी र झापालाई जोडेको हुँ । भन्न खोजेको कुरा मेरो जन्मथलो र पत्रकारिताको कर्मगर्ने थलोपनि बाजुराबाट पहिलो दिनमै झापालीको सिको भन्दा गुल्मेली उम्मेदवारले दिनुभएको प्रारम्भिक सन्देशको अनुसरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने अपिल गरें ।
किन की बाजुरामा एक दलीय र बहुदलीय राजनीतिक कालखण्डको मारमा परी २०४३ साल तिर पञ्चायतकालमा बहुदल ईतरपक्षका नेता तत्कालिन जिविस सभापति शेरवहादुर शाहाको ज्यान गएको थियो । र प्रशासकीय झगडा भने २०४९ सालमा जगदिश काण्डदेखि पछिल्लो २०७९को निर्वाचन ताका सम्म आईपुग्दा चुनाव ताका हमला मात्र भएका छैनन् । बाजुरा जिल्लामा पाटीका नाममा दाजुभाई वीच वीच काटमार मात्र भएन, गोली खाएर जीवन गुमाउनु परेका दुःखद घटानाले बाजुरेली निर्दोश नागरिक आजित छौं । चुनाव आयो की काल आयो ? भन्ने त्राहिमान मानसकितामा हाम्रो समुदाय गुज्रेको स्थिति हो ।
तसर्थ शान्तिको पथवाट दिप प्रज्ज्वलन गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराएर सबैको साझा जनप्रतिनीधिलाई निर्वाचत गराएर पठाउने धोको थियो र छ । भएका घटनालाई स्मरण गर्दै बाजुरामा अव हुने निर्वाचनमा आ–आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाउनकै लागि कसैले ज्यान गुमाउनु नपरोस एक बुरबुरो पत्रकारले चुनावका नाममा मान्छे मारेका अप्रिय घटना लेख्न सदाका लागि बन्द होउन् ।
देशभर विभ्भिन दल र स्वतन्त्र ब्यक्तीले उम्मेदवारी दर्ता गराई रहेका छन् । यसै सन्दर्भमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाजुराका निर्वाचन अधिकृत भिमवहादुर शाहीका अनुसार बेलुकी पाँच बजे सम्म फागुन २१ हुने प्रीतनिधिसभासदस्य पदको उम्मेदवारीका लागि नाम दर्ता गराउने .स्वतन्त्रसहित आठ जना उम्मेदवारले नाम दर्ता गराएका छन् स्वतन्त्रबाट उपेन्द्र शाही,राष्ट्रिय प्रजतन्त्र पार्टीबाट केशरवहादुर शाही,नेपाली काँग्रेसबाट जनक राज गिरी प्रगति शील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट दीपक कुमार डिसी , नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट प्रकाश बहादुर शाह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माओवादी लेनिनवादीबाट भूपेन्द्र ल्वार , त्यस्तै नेकपा एमालेबाट लालबहादुर थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट हेमराज थापाले मनोनयन पत्र दर्ता गराएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।
आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन स्वच्छ , निष्पक्ष धाँधली रहित बनाउन। “अझ कहिल्यै लेख्नै नपर्ने शब्द (काटमार )हुन नदिन “स्वच्छ निर्वाचन सम्पन्न गराउन पहिलो दायित्व हो । मंगलवार दिउँसो मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाजुरामा नाम दर्ता गराएका उम्मेदवारले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता गर्न आवश्यक छ । ,के सबै उम्मेदवारले मुख्य निर्वाचन कार्यालयको परिसरमै एकसाथ सामूहिक फोटो खिचाएर हामी स्वच्छ निष्पक्ष निर्वाचन गराएर बाजुराको सुन्दर पहिचान बनाउन सक्लान् कि नसक्लान् ? मुख्य निर्वाचन अधिकृत सञ्जीव पोखरेलले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय उद्घाटन गर्ने क्रममा भन्नु भए झैँ “ बाजुरामा चुनावी स्वच्छता फर्काउन दलका प्रतिनिधि नेतागण र उम्मेदवारको अहम् भूमिका रहोस् । प्राकृतिक रुपमा जन्मेको मान्छेलाई प्राकृतिकरुपमै मर्नदेउ मान्छेको एक जुनीमा शान्तिको सास फेर्न देऊ । शुभकामना ।
