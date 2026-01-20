रामेछापमा स्वतन्त्रसहित १७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराए

रामेछाप । 

रामेछाप जिल्लामा आगामी निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र गरी १७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तोकिएको समयसीमाभित्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो मनोनयन दर्ता गराएका हुन्।

उम्मेदवारी दर्ता गर्नेहरूमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)बाट केसरी श्रेष्ठ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट श्यामकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रा.प्र.पा.)बाट गोरे तामाङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट कृष्णहरी बुढाथोकी रहेका छन्। यस्तै, नेकपा एमालेबाट माधवप्रसाद ढुङ्गेल¸ नेपाली कांग्रेसबाट  रामचन्द्र खड्का र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट अर्जुन बहादुर थापा मगरले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा अरुण कार्की, बाबुकाजी खड्का र सन्तोष घिमिरेले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीबाट ढाल बहादुर खपाङी मगर, नेशनल रिपब्लिक पार्टीबाट याम बहादुर मोक्तान, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट दीप बहादुर योन्जन र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट बिरेन्द्र श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। आम जनता पार्टीबाट पदम बहादुर तामाङ उम्मेदवार बनेका छन् भने विनोद घिसिङले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन र यमुन बहादुर बस्नेतले  ने क.पा. (माओवादी) तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

निर्वाचन कार्यालयका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। अब उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन, चुनाव चिह्न वितरण तथा प्रचार–प्रसारका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। उम्मेदवारी दर्तासँगै रामेछापमा चुनावी माहोल तातेको छ।

