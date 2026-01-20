“वायु सेवा निगम: अव्यवस्थित सेवा, यात्रु पीडा निरन्तर”

काठमाडौं ।

नेपाल वायुसेवा निगमका दुबै न्यारोबडी जहाज हाल ‘ग्राउन्डेड’ हुँदा यात्रु र निगम दुवै संकटमा परेका छन्। शुक्रबार राति बैंककबाट फर्केको ‘सगरमाथा’ जहाजमा प्राविधिक समस्या आएपछि चीन गन्तव्यका १०५ यात्रुलाई अन्तिम समयमा विमानस्थलबाट फर्काउनुपर्‍यो। उडान स्थगित हुँदा यात्रु आक्रोशित बनेका थिए भने निगमले हङकङमा १३० यात्रुलाई होटलमा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।

निगमले अव्यवस्थापन र जहाज अभावका कारण बैङलुरु, हङकङ, बैंकक र दुबई उडान रद्द गरिसकेको छ। यसले करिब एक हजार यात्रुको व्यापार गुम्न पुगेको छ र करिब १० करोड रुपैयाँ घाटा भोग्नुपरेको छ।

न्यारोबडी जहाज नचलेपछि वाइडबडी जहाज छोटो दूरीका उडानमा प्रयोग भइरहेको छ, जसले वाइडबडी इन्जिनमा दबाब बढाएको छ। निगममा यसअघि ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको र नियमित मर्मतसम्भारको अभावले पटक–पटक समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ।

विशेषज्ञहरू निगमलाई दीर्घकालीन रणनीतिका साथ जहाज मर्मतसम्भार र उडान व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिइरहेका छन्।

