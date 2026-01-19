रामेछापमा कांग्रेसले पूर्व राज्यमन्त्री तामाङलाई उम्मेदवार बनाउने सम्भावना

रामेछाप ।

 नेपाली  कांग्रेसले  रामेछापमा पूर्वराज्य मन्त्री पूर्ण बहादुर तामाङलाई उम्मेदवार बनाउने सम्भावना रहेको छ ।  कांग्रेस रामेछापका उपसभापति लेख बहादुर कार्कीका अनुसार टिकट हातमै नपरे पनि  तामाङको सम्भावना बढी  रहेको बताए । 

तामाङ् नेपाली  कांग्रेस रामेछापको सभापति हुन् भने निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुन् । उनले नेपाली  कांग्रेस र तत्कालिन माओवादी केन्द्रको गठबन्धन हुँदा एमाले नेता कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलाई १६ हजार ३६९ को फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेका थिए । 

तामाङ नेपाली  कांग्रेसले  र एमालेको गठबन्धन सरकारमा ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री बनेका थिए । उनी  शेरबहादुर देउवा निकटका नेता मानिन्छन् । 

