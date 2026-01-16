घ्याङलेखको नेपाल एसबिआई बैंक लुटपाट गर्ने ७ जना पक्राउ, साढे २ करोडभन्दा बढी नगद बरामद

सिन्धुली।
सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिका–२ हायूटार बस्तीपुरमा रहेको नेपाल एसबिआई बैंकको शाखाबाट ठूलो परिमाणको नगद लुटपाट गर्ने घटनामा संलग्न नकाबधारी लुटेराहरूलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको साविक उग्रतारा जनगाल गाविस–२ हाल बनेपा नगरपालिका–१० का ४९ वर्षीय भागवत सिंह थापा, सिन्धुली घ्याङलेख गाउँपालिका–२ का ४७ वर्षीय चतुरमान बज्यू, चितवन भरतपुर महानगरपालिका–२ का २४ वर्षीय शशांक श्रेष्ठ, नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका–५ का २३ वर्षीय मिलन गिरी, सोही स्थानका १९ वर्षीय विवेक मगर, सिन्धुली घ्याङलेख गाउँपालिका–२ कै ४४ वर्षीय छविलाल स्याङ्तान तथा १६ वर्षीय एक बालक रहेका छन् । घ्याङलेख गाउँपालिका–२ का ४४ वर्षीय छविलाल स्याङ्तान बैंक रहेको घरधनी हुन् ।
प्रहरीका अनुसार गत पुष २९ गते राति ६ जनाको समूहले बैंकमा प्रवेश गरी सुरक्षा गार्ड रुद्रबहादुर कार्कीलाई नियन्त्रणमा लिई खुकुरी प्रहार गर्दा उनी सामान्य घाइते भएका थिए । त्यसपछि बैंकका कर्मचारीहरूलाई समेत नियन्त्रणमा लिई बैंकमा रहेको ३ करोड ७ लाख रुपैयाँ नगद लुटी लुटेरा फरार भएका थिए ।
घटनापछि खटिएको प्रहरी टोलीले मंगलबार राति र बुधबार दिनभर गरी कुल २ करोड ६८ लाख ५५ हजार १ सय ७५ रुपैयाँ नगद बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । साथै घटनामा प्रयोग भएका खुकुरी २ थान, नक्कली प्लास्टिक पेस्तोल १ थान, मोबाइल ५ थान, ठूलो पानी टेप १ थान, कालो र रातो रङका गरी ४ थान नकाब तथा कालो पञ्जा १ जोर बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका एसपी लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिए।
सूचना प्राप्त हुनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय बस्तीपुरबाट खटिएको टोली घटनास्थलमा पुग्दा बैंकका कर्मचारी र सुरक्षा गार्डलाई दुई कोठामा हातखुट्टा बाँधिएको र मुखमा टेप टाँसिएको अवस्थामा फेला पारी तत्काल उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसपछि फरार लुटेराहरूको खोजी तथा पहिचानका लागि सम्भावित नाकामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
घटनाको अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट प्रहरी उपरीक्षक लालध्वज सुवेदीको कमाण्डमा ५० जना प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । प्रहरी तथा स्थानीयवासीको सहयोगमा खोजतलास गर्ने क्रममा घटनास्थलबाट करिब २ किलोमिटर पूर्व लिपिखोलामा बाग्मती प्रदेश ०३–०३९८ नम्बरको टाटा सुमो र चालक भागवत सिंह थापालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा पुष २९ गते राति जङ्गलका विभिन्न स्थानमा बोरामा लुकाइछिपाइ राखिएको तथा छरपष्ट अवस्थामा रहेको १ करोड ८० लाख १० हजार ५ सय रुपैयाँ बरामद गरिएको एसपी सुवेदीले जानकारी दिए । त्यसैगरी पुष ३० गते बिहान घ्याङलेख गाउँपालिका–१ सुकाचुरीबाट ४ जना शंकास्पद व्यक्तिलाई स्थानियको सहयोगमा पक्राउ गरी खानतलासी गर्दा ५ लाख ९ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ फेला परेको र उनीहरूको बयानका आधारमा थप ८३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
एसपी सुवेदीका अनुसार प्रारम्भिक बयानका आधारमा बैंक रहेको घरका घरधनी छविलाल स्याङ्तान र स्थानिय चतुरमान बज्युको समेत संलग्नता देखिएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको बयानअनुसार उनीहरूले २०८२ साल असोज महिनादेखि नै बैंक लुट्ने योजना बनाई तयारी तथा सूचना संकलन गर्दै आएको खुलेको छ ।
नेपाल एसबिआई बैंक शाखा कार्यालय घ्याङलेखले उक्त दिन ३ करोड ७ लाख रुपैयाँ लुटिएको जानकारी गराएको छ । हाल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई चोरी तथा डाँका सम्बन्धी कसुरमा सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको एसपी सुवेदीले जानकारी दिएका छन् ।
