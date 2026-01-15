आगलागीबाट ११ लाख ५७ हजार बराबरको क्षति

माधव पोखरेल
१ माघ २०८२, बिहीबार १७:२३
752
Shares

उदयपुर। 

 उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नं १६ सिरुवानी गाउँको एक दलित परिवारको घरमा बिहीबार बिहान ३ बजे अचानक आगलागी हुँदा खसी बाख्रा घरगोठ जलेर करिब ११ लाख ५७ हजारको क्षति भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले दिएको जानकारी अनुसार बिहीबार बिहान ३ बजे त्रियुगा नगरपालिका वडा नं १६ मा पर्ने सिरुवानी गाउँका राम बहादुर विश्वकर्माको घरमा चुल्हेमा आगो फुक्ने क्रममा सो आगलागी भएको हो ।

आगलागीबाट घरगोठ, अन्नपात, लत्ता कपडा भाडा वर्तन लगायतका सामान जलेर नष्ट भएको छ भने ३५ थान खसी बाख्रा पाठापाठी समेत आगलागीमा परेर जलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ । टिनको छानो भएको काठ र ढुंगा माटोले बनेको घर भएकोले आगो छिटो सल्किएको र बिहान ३ बजेको घटना भएकोले समयमा आगो नियन्त्रणमा लिन नसकिएकोले घरभित्र रहेको नगद  १ लाख,सुनचाँदीका गहना लगायतका अन्य सबै समान, खोरमा रहेको खसी बाख्रा समेत जम्मा  ११ लाख ५७ हजारको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ ।

आगलागी पश्चात् प्रहरीलाई खबर गरिएकोले उज्यालो भएपछि स्थानीय मानिस, नेपाल प्रहरी लगायतकाको सहयोगमा बिहान साढे आठ बजे आगो पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com