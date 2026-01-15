सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस दुई टुक्रा, लोकतन्त्र खतरामा

–विशेष महाधिवेशनबाट गगन बने पार्टी सभापति
–आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्ने
काठमाडौं।
लामो समयको शक्ति संघर्षपछि मुलुकको प्रमुख लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस दुई टुक्रा भएर फुटेको छ । बुधबार बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाहा मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेपछि कांग्रेस फुटेको हो । कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गगन–विश्वप्रकाशलाई कारबाही गरेलगत्तै कांग्रेसकै जारी विशेष महाधिवेशनले गगनलाई पार्टी सभापतिमा सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित गरेको छ ।
यससँगै अब दुईवटा कांग्रेस भएका छन् । शेरबहारदुर देउवाको अध्यक्षता र पूर्णबहादुर खड्काको कार्यवाहक अध्यक्षतामा रहेको कांग्रेस र गगनको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसको जन्म भए पनि अब आधिकारिक कांग्रेस को हुने भन्नेमा कानुनी लडाइँ सुरु हुने भएको छ । केही दिनदेखि कांग्रेसभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दै आएको थियो । बुधबार दुवै पक्षका नेताहरू पार्टीमा एकता गर्न प्रयासरत देखिए पनि अन्तिममा दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा टसमस नदेखिएपछि कांग्रेस दुई टुक्रा भएको हो । देउवाको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस र विशेष महाधिवेशनबाट गगनको नेतृत्वमा बनेको कांग्रेसबीच अब को आधिकारिक भन्ने विषय निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसमक्ष पुग्ने भएको छ । दुवै कांग्रेसले आ–आफूलाई आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
आयोगलाई संस्थापन कांग्रेसको पत्र
नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन आयोजना नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई यससम्बन्धी कुनै दाबी आएमा त्यसलाई वैधानिक नमान्न पत्र पठाएको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाकै तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा सो पत्र पठाइएको हो । यसका साथै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासित गरिएको पत्रसमेत आयोगमा पठाइएको छ ।
संस्थापनले कारबाही गर्दा लिइएका आधारहरू यस्ता छन्
नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ३४ को उपधारा १ तथा धारा ५० (५) आकर्षित हुने गरी उनीहरूमाथि कारबाही गरिएको छ । कारबाहीका लागि बैठकले ४ आधार प्रस्तुत गरेको छ ।
१. समानान्तर अभ्यास : केन्द्रीय कार्यसमितिको संस्थापन पक्ष र कार्यालयसँग सहमति नभई विधानका धाराहरूको गलत व्याख्या गर्दै काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम र भेला आयोजना गरेको ।
२. अनधिकृत महाधिवेशन घोषणा : मिति २०८२÷०९÷२९ गते ‘विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन कार्यविधि २०८२’ भन्दै अनधिकृत रूपमा पारित गरेको र महामन्त्रीद्वयले संयुक्त प्रतिवेदन पेस गरी छलफल गराएको ।
३. समानान्तर निर्वाचन तालिका : निर्वाचन समिति गठन गरी निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरेको र मिति २०८२÷०९÷३० गते महामन्त्री पदमा रहेका पदाधिकारीले पार्टी सभापति र अन्य पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरी दरखास्तसमेत दिएको ।
४. पार्टीलाई हानि नोक्सानी : पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र नीतिविपरीत कार्य गरेको तथा पार्टीलाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष हानि नोक्सानी पु¥याएको ।
यी गतिविधिहरू पार्टी विधानको धारा ३४ (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) विपरीत रहेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई विधानको धारा २२ उपधारा २० तथा धारा ३४ को उपधारा ८ बमोजिम पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको हो ।
देउवा नेतृत्वको कांग्रेस भंग भइसकेकाले पत्रको औचित्य छैन : गगन
विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा चुनिएका गगन थापाले देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग भएको जानकारी निर्वाचन आयोगमा गइसकेको बताउनुभएको छ । थापाले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग भएर विशेष महाधिवेशन चलिरहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई यसअघि नै गराइसकेकाले देउवा पक्षले आयोगमा पठाएको पत्र र प्रतिनिधिको औचित्य नरहेको दाबी गनुर््भयो । थापाले भन्नुभयो– ‘मलाई निर्वाचन आयोगलगायत सबै संस्थाहरूप्रति विश्वास छ । बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू जम्मा भएर विधिसम्मत ढंगले आएको परिणामलाई आयोगले मान्यता दिनेछ । मलाई कानुन र संविधानप्रति विश्वास छ ।’
कांग्रेस फुट्दा लोकतन्त्रलाई पर्ने सम्भावित खतरा यस्ता छन्
नेपाली कांग्रेस केवल एउटा राजनीतिक दलमात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको मेरुदण्ड मानिन्छ । यही दलको विभाजनले निम्न गम्भीर जोखिमहरू निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
१. लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर हुनु : कांग्रेस कमजोर हुँदा लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने संस्थागत शक्ति क्षीण हुन्छ । यसले निरंकुश प्रवृत्ति, शक्ति केन्द्रीकरण र अधिनायकवादी सोचलाई टाउको उठाउने अवसर दिन सक्छ ।
२. राजनीतिक अस्थिरता र शासन संकट : ठूलो दल फुट्दा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता छाउन सक्छ । अहिले निर्वाचन तोकिए पनि त्यसलाई समेत असर पुग्न सक्छ ।
३. निर्वाचन प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर : विवाद आयोग र अदालतसम्म तानिँदा निर्वाचन संस्था र न्यायिक निकायमाथि राजनीतिक दबाब बढ्ने खतरा रहन्छ । यसले निर्वाचन प्रणालीप्रति आमनागरिकको विश्वास घटाउन सक्छ ।
४. चरम ध्रुवीकरण र सडक राजनीति : कांग्रेस विभाजनले समर्थकहरूलाई दुई कित्तामा बाँड्दै सडक संघर्ष, प्रदर्शन र सम्भावित हिंसाको जोखिम बढाउन सक्छ । लोकतन्त्र संवाद होइन, टकरावतर्फ धकेलिन सक्छ ।
५. लोकतान्त्रिक र संविधानवादी विकल्प सीमित : कांग्रेस कमजोर हुँदा मध्यमार्गी, लोकतान्त्रिक र संविधानवादी विकल्प सीमित बनाइदिन्छ । यसले चरम विचारधारालाई राजनीतिक स्पेस फराकिलो बनाइदिन्छ ।
