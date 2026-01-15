अमेरिकाले नेपालसहित ७५ देशका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया स्थगित गर्यो

वासिङ्टन ।

अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा (ग्रीन कार्ड) प्रक्रिया आगामी जनवरी २१ देखि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनले ती देशका नागरिक अमेरिकामा आएर सरकारी सहायतामा निर्भर हुन सक्ने जोखिम देखेर यस्तो कदम चालेको जनाएको छ।

विदेश विभागले भनेको छ कि यो निर्णय नोभेम्बरमा जारी सार्वजनिक चार्ज नियमको भाग हो र अमेरिकी आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्य राखिएको छ। मन्त्रालयले प्रक्रियाहरूको पुनरावलोकन गरेपछि मात्र भिसा प्रक्रिया पुनः सुरु हुने वा नहुनेबारे निर्णय लिने जनाएको छ।

स्थगन केवल आप्रवासी भिसाका लागि लागू हुनेछ; पर्यटक, विद्यार्थी वा व्यवसायी भिसा आवेदकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर नपर्ने बताइएको छ। तर गैर-आप्रवासी भिसा आवेदकहरूले पनि अमेरिकामा सरकारी सुविधा नलिने प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ।

प्रभावित देशहरूमा नेपाल, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रुस, इरान, इराक, सोमालिया, नाइजेरिया, ब्राजिल, क्युबा लगायत ७५ देश समावेश छन्। यस निर्णयले आफ्ना परिवारसँग पुनर्मिलन गर्न चाहने वा रोजगारीका आधारमा अमेरिका जान चाहने हजारौँ नेपालीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने अनुमान गरिएको छ।

