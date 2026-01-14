नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजित, देउवा समूहद्वारा गगन–विश्वप्रकाशसहित नेतामाथि पाँच वर्षे कारबाही

काठमाडौं ।
नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी रुपान्तरणको माग सम्बोधन गर्न संस्थापन समूह तयार नभएपछि नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन समूहले महामन्त्री गगन थापा, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि पार्टीबाट कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
देउवा समूहले उनीहरूलाई पार्टी अनुशासन उल्लंघन, समानान्तर गतिविधि र असंवैधानिक रूपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको आरोप लगाएको छ । कारबाहीको निर्णय केन्द्रीय तहबाट सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद औपचारिक विभाजनमा परिणत भएको हो ।
यता, गगन–विश्वप्रकाश समूहले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विशेष महाधिवेशनले पार्टी सभापतिमा गगन थापालाई चयन गर्ने तयारी तीव्र बनाएको जनाइएको छ । निर्वाचन समिति गठन भइसकेको र मतदान प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
कांग्रेसको यो विभाजनले पार्टीको कानुनी हैसियत, निर्वाचन आयोगको मान्यता र आगामी राजनीतिक समीकरणमा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत गरेको छ ।
