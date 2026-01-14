थाइल्यान्डमा निर्माणस्थल क्रेन खस्दा २२ जनाको मृत्यु, ५५ जना घाइते

थाइल्यान्ड ।

थाइल्यान्डमा निर्माण कार्यका लागि उचाइमा जडान गरिएको क्रेन अचानक खस्दा २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५५ जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको र अस्पतालमा उपचार जारी रहेको स्थानीय अधिकारीहरूले जनाएका छन्। स्थानीय प्रहरीका अनुसार दुर्घटना निर्माणस्थलमै भएको थियो, जहाँ क्रेन असन्तुलित भई कामदार र आसपास रहेका व्यक्तिहरूमाथि खसेको थियो।

उद्धार टोली, दमकल र सुरक्षाकर्मीहरू घटनास्थलमा तत्काल खटिएका थिए। घाइतेहरूको उद्धार गरी नजिकैका अस्पतालमा उपचार सुरु गरिएको छ भने मृतकको संख्या बढ्न सक्ने आशंका गरिएको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानले क्रेनको जडान, मर्मत तथा सञ्चालनमा प्राविधिक कमजोरी वा लापरवाही भएको संकेत दिएको छ। यस दुर्घटनाले थाइल्यान्डका निर्माणस्थलमा सुरक्षा मापदण्ड, भारी उपकरण प्रयोग र निगरानी प्रणालीको महत्वलाई पुनः उजागर गरेको छ। सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले थप अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

