कांग्रेस विशेष महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्यो, तालिका सार्वजनिक

काठमाडौँ।

नेपाली कांग्रेसको काठमाडौंमा तीन दिनदेखि जारी विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ।

सीताराम केसीको संयोजकत्वमा रहेको निर्वाचन समितिको बैठकले मंगलबार निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको हो। समितिका अनुसार निर्वाचन काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न गरिनेछ।

विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन निर्वाचन समितिका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्वाचन कार्यतालिका तय गरेको जनाएको छ।

निर्वाचन नेपाली कांग्रेसको विधान २०७९ (संशोधनसहित), नियमावली २०८४ तथा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन कार्यविधि २०८२ अनुसार सञ्चालन हुने केसीले जानकारी दिएका छन्।

यस्तो छ निर्वाचन कार्यतालिका

प्रथम मतदाता नामावली प्रकाशन → बिहान १२:३० बजेदेखि

मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध तथा छानबिन → १२:३० देखि १:३० बजेसम्म

अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन → दिउँसो १४:०० बजे

उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता → दिउँसो १४:०० देखि १५:०० बजेसम्म

उम्मेदवारको नेपाली वर्णानुक्रम अनुसार प्रथम नामावली प्रकाशन → दिउँसो १६:३० बजे

उम्मेदवारीमा दाबी विरोध → दिउँसो १:३० देखि ३:०० बजेसम्म

दाबी विरोधको छानबिन → अपराह्न १६:३० देखि १७:०० बजेसम्म

उम्मेदवारी मनोनयन फिर्ता → दिउँसो १७:३० देखि १९:०० बजेसम्म

अन्तिम उम्मेदवार नामावली प्रकाशन → राति २०:४५ बजे

मतदान सुरु → बिहान २१:०० देखि १:०० बजेसम्म (मिति २०८१ मंसिर ३० गते)

मतगणना तथा परिणाम घोषणा → मतदान समाप्त भएपछि तुरुन्त

निर्वाचन समितिले आवश्यकता अनुसार यो तालिकामा संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ । निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया भृकुटीमण्डपमा हुने भएको छ।

यो निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरी पार्टीमा सुधार तथा एकताको सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष महाधिवेशनको यो चरणले पार्टीभित्रका विभिन्न पक्षबीचको बहसलाई पनि नयाँ मोड दिन सक्ने देखिन्छ।

