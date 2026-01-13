दाङ प्रहरीको ठूलो सफलता : विभिन्न मुद्दाका ३८ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ, १२ लाखभन्दा बढी जरिवाना र ३४ वर्ष कैद कार्यान्वयन

दाङ ।
अदालतबाट फैसला भई लामो समयदेखि फरार रहेका प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने अभियानमा दाङ प्रहरीले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मिति २०८२ साल ९ महिनाको २० गतेदेखि २९ गतेसम्म सञ्चालन गरेको विशेष खोजतलास अभियानका क्रममा विभिन्न मुद्दाका ३८ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ गरेको हो।
प्रहरीका अनुसार फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न विशेष योजना बनाएर अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। सोही क्रममा अदालतबाट सजाय सुनाइएर लुकीछिपी बसिरहेका प्रतिवादीहरूलाई विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ।
१२ लाखभन्दा बढी जरिवाना र ३४ वर्ष कैद सजाय कार्यान्वयन
पक्राउ परेका ३८ जना प्रतिवादीहरूबाट अदालतले तोकेको जम्मा १२ लाख ६० हजार ६ सय ९० रुपैयाँ (रु. १२,६०,६९०) जरिवाना असुल गरिएको छ। साथै, उनीहरूलाई कुल ३४ वर्ष ९ महिना ७ दिन कैद सजाय कार्यान्वयनका लागि सम्मानित दाङ जिल्ला अदालत, घोराही पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
प्रहरीका अनुसार चोरी, ठगी, ज्यानसम्बन्धी कसुर, घरेलु हिंसा, लागूऔषध, सार्वजनिक शान्तिव्यवस्था भंगलगायत विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामा अदालतबाट फैसला भई फरार रहेका प्रतिवादीहरू पक्राउ परेका हुन्।
फैसला कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले अदालतको फैसला कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नियमित तथा विशेष अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ। “फैसला भएर पनि सजाय कार्यान्वयन नहुनु कानुनी शासनका लागि गम्भीर चुनौती हो,” प्रहरीको भनाइ छ, “त्यसैले फरार प्रतिवादीको खोजीलाई निरन्तरता दिइएको छ।”
अभियान जारी रहने प्रहरीको प्रतिबद्धता
दाङ प्रहरीले आगामी दिनमा पनि अदालतबाट फैसला भई फरार रहेका प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गर्ने अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ। कानून उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याइने र न्यायिक प्रक्रिया कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रहरीको प्रतिबद्धता छ।
यस सफलताले जिल्लामा कानूनको शासन मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुगेको भन्दै स्थानीयवासीले दाङ प्रहरीको प्रशंसा गरेका छन्।
