दाङमा अवैध ढुंगा–बालुवा उत्खननविरुद्ध कारबाही : ९ ट्र्याक्टर र १ सवारी साधन नियन्त्रणमा, साढे पाँच लाखभन्दा बढी जरिवाना

दाङ ।
दाङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा ढुंगा तथा बालुवा उत्खनन गरिरहेका सवारी साधनहरूमाथि प्रहरीले कडा कारबाही गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मिति २०८२ साल ९ महिनाको २० गतेदेखि २९ गतेसम्म सञ्चालन गरेको विशेष अभियानका क्रममा अवैध उत्खननमा संलग्न सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिएको हो।
प्रहरीका अनुसार अवैध रूपमा ढुंगा तथा बालुवा उत्खनन तथा ढुवानी गरिरहेको अवस्थामा ९ वटा ट्र्याक्टर र १ वटा अन्य सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको छ। ती सवारी साधनहरू उत्खनन गरिरहेका स्थानमै फेला परेपछि तत्काल नियन्त्रणमा लिइएको जनाइएको छ।
नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधनहरू आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाइएको छ। साथै, सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट नियमविपरीत उत्खनन तथा ढुवानी गरेको अभियोगमा जम्मा ५ लाख ५२ हजार ४ सय २७ रुपैयाँ (रु. ५,५२,४२७) जरिवाना असुल गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ।
कारबाहीपछि नियन्त्रणमा परेका सवारी साधनहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूको जिम्मामा आवश्यक सर्तसहित बुझाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननका कारण वातावरणीय क्षति बढ्नुका साथै नदी कटान, बाढी जोखिम र सार्वजनिक पूर्वाधारमा असर पर्ने भएकाले यस्ता गतिविधिविरुद्ध निरन्तर निगरानी र कडाइ गरिनेछ। अवैध उत्खनन तथा ढुवानीमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने प्रहरीको चेतावनी छ।
