सायमीसहित नेवाः अभियन्ता र सहकारी पीडित नेताहरू भोलि नेकपामा समाहित हुँदै

काठमाडौं ।
राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन सायमीसहितका प्रभावशाली नेताहरू भोलि नेकपा (एकीकृत समाजवादी–माओवादी केन्द्र गठबन्धन) मा समाहित हुने भएका छन्। काठमाडौं केन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय ठूलो पंक्ति नै पार्टी प्रवेश गर्न लागेपछि राजधानीको राजनीतिक समीकरणमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। नेता हिमाल शर्माका अनुसार सायमीसहित काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका नेवाः अभियन्ता, गुठी आन्दोलनका अगुवा तथा सहकारी पीडित संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्षसहितका नेताहरू भोलि औपचारिक रूपमा नेकपामा प्रवेश गर्नेछन्।
उनीहरूलाई पार्टीमा भित्र्याउन भोलि दिउँसो १ बजे काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रममा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसहित पार्टीका शीर्ष नेताहरू स्वयं उपस्थित भई नयाँ प्रवेशीहरूलाई स्वागत गर्ने तयारी गरिएको छ। यसलाई नेकपाले राजधानी केन्द्रित संगठन सुदृढीकरण र आगामी निर्वाचन लक्षित रणनीतिक कदमका रूपमा लिएको छ। गुठी आन्दोलनबाट उदाएका सायमीको राजनीतिक यात्रामा नयाँ मोड सुमन सायमी काठमाडौंको गुठी आन्दोलनबाट उदाएका प्रभावशाली नेवाः अभियन्ता हुन्।
गुठी विधेयकविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा उनी चर्चित अनुहार बनेका थिए। सांस्कृतिक अधिकार, भूमि स्वामित्व, सहकारी पीडितको न्याय र स्थानीय पहिचानका मुद्दामा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएका सायमीले पछिल्लो समय राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालमार्फत राजनीति गर्दै आएका थिए। सायमी काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ८ बाट आगामी निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ। नेकपामा उनको प्रवेशलाई काठमाडौं–८ मा नयाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। यस क्षेत्रलाई परम्परागत रूपमा कठिन निर्वाचन क्षेत्र मानिँदै आएको छ।
नेवाः समुदाय र सहकारी पीडित आन्दोलन जोड्ने प्रयास नेकपामा प्रवेश गर्न लागेका नेताहरूमा नेवाः समुदायका अभियन्ता मात्र नभई सहकारी पीडित संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत सहभागी हुने बताइएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको व्यापक समस्या, बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको अवस्था र पीडितको न्यायका सवाललाई राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त रूपमा उठाउने उद्देश्यसहित उनीहरू नेकपातर्फ आकर्षित भएको नेताहरूको भनाइ छ।
नेता हिमाल शर्माका अनुसार “यी नेताहरूको प्रवेशले नेकपाले सामाजिक आन्दोलन, पहिचानको राजनीति र आर्थिक न्यायका मुद्दालाई एकसाथ अघि बढाउने सन्देश दिएको छ।” उनका अनुसार पार्टीले काठमाडौं उपत्यकामा जनआधारित मुद्दालाई संगठित रूपमा उठाउने रणनीति बनाएको छ। नेकपाको संगठन विस्तार रणनीति नेकपाले पछिल्लो समय विभिन्न दल तथा आन्दोलनबाट आएका नेताहरूलाई पार्टीमा समाहित गर्दै संगठन विस्तारमा जोड दिएको छ।
विशेषगरी शहरी क्षेत्र, मध्यम वर्ग, सहकारी पीडित र पहिचानका मुद्दामा सक्रिय समूहलाई पार्टीमा आकर्षित गर्ने प्रयास तीव्र बनाइएको छ। भोलिको कार्यक्रमलाई नेकपाले केवल पार्टी प्रवेश कार्यक्रम मात्र नभई आगामी राजनीतिक एजेन्डा सार्वजनिक गर्ने अवसरका रूपमा पनि उपयोग गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। शीर्ष नेताहरूले सम्बोधनमार्फत वर्तमान राजनीतिक अवस्था, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र आर्थिक सुधारका विषयमा धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ। सायमीसहितको ठूलो पंक्तिको प्रवेशले नेकपाभित्र उत्साह थपिएको छ भने राजधानीको राजनीतिमा नयाँ समीकरणको संकेत देखिएको छ। आगामी दिनमा यसको प्रभाव स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय राजनीतिसम्म देखिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया