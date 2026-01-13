भारतमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट : एकै गाउँका नौ नेपालीको दर्दनाक मृत्यु, दुई परिवार सखाप

काठमाडौं ।
भारतको हिमाचल प्रदेशस्थित एक आवासीय क्षेत्रमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा नौ जना नेपाली नागरिकको ज्यान गएको छ। सोमबार राति सुतिरहेको अवस्थामा कोठाभित्र राखिएको ग्यास सिलिन्डर अचानक विस्फोट भई भीषण आगलागी हुँदा सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिका–२ टाकुराका दुई परिवारका नौ जनाको मृत्यु भएको हो।
घटना यति भयावह थियो कि विस्फोटसँगै फैलिएको आगोले पीडितहरू बसोबास गरिरहेका घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनुका साथै वरपरका अन्य घरहरू समेत जलेर नष्ट भएका छन्। स्थानीय प्रशासनका अनुसार विस्फोटपछि रातभर आगो नियन्त्रणमा लिन कठिनाइ भएको थियो। एकै परिवारका पाँच जनाको घटनास्थलमै मृत्यु विस्फोटबाट सबैभन्दा बढी क्षति एकै परिवारले बेहोरेको छ। घटनास्थलमै ३३ वर्षीय धनबहादुर विक, उनकी ३२ वर्षीया श्रीमती कविता विक, १६ वर्षीया छोरी राधा विक, १० वर्षीया छोरी रेणुका विक र २२ महिनाका छोरा राजन विकको ज्यान गएको पुष्टि गरिएको छ।
सुतिरहेको अवस्थामा अचानक आगो फैलिँदा उनीहरू बाहिर निस्कने मौका समेत नपाई जलेर मृत्यु भएको जनाइएको छ। अर्को परिवारका चार जनाको पनि ज्यान गयो उक्त घटनामा सोही गाउँका अर्का स्थानीय ४६ वर्षीय काशीराम विक, उनकी ३२ वर्षीया श्रीमती टीका विक, ११ वर्षीया छोरी अनु विक र ७ वर्षीय छोरा किरण विकको पनि मृत्यु भएको छ। विस्फोटपछि घरभित्रै थुनिएर उनीहरूको ज्यान गएको प्रारम्भिक जानकारी आएको छ।
शव खोजी कार्य जारी, पाँच जनाको शव फेला स्थानीय प्रशासनका अनुसार हालसम्म पाँच जनाको शव फेला परिसकेको छ भने बाँकी चार जनाको शव खोजी कार्य जारी छ। आगलागीका कारण घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएकाले भग्नावशेष हटाएर शव निकाल्ने काम भइरहेको बताइएको छ। घटनास्थलमा प्रहरी, दमकल र उद्धार टोली परिचालित छन्।
नेपाली समुदाय शोकमा, गाउँ नै स्तब्ध एकै गाउँका नौ जनाको ज्यान गएको खबरपछि सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिका–२ टाकुरा शोकमा डुबेको छ। मृतकहरू सबै रोजगारीका लागि भारत पुगेका थिए र एउटै क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका थिए। गाउँका आफन्त र छिमेकीहरूका अनुसार “एकै रातमा पूरै परिवार सकिएको खबरले गाउँ नै स्तब्ध बनेको छ।” विस्फोटको कारणबारे अनुसन्धान सुरु ग्यास चुहावट भएर विस्फोट भएको आशंका गरिए पनि वास्तविक कारण पत्ता लगाउन भारतीय प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ।
घटनास्थलबाट ग्यास सिलिन्डरका टुक्रा फेला परेका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएपछि थप विवरण सार्वजनिक गरिने बताइएको छ। यस घटनापछि भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको आवासीय सुरक्षाबारे पुनः गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सुरक्षित बसोबास, ग्यास प्रयोगमा सावधानी र आपतकालीन पूर्वतयारीको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्।
