“कांग्रेस विशेष महाधिवेशनमा नयाँ निर्वाचन समिति गठन, केसी अध्यक्ष”

काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधरको आह्वानमा आइतबारदेखि सुरु भएको विशेष महाधिवेशनको दोस्रो दिन सम्पन्न बन्दसत्रले नयाँ निर्वाचन समिति गठन गरेको छ। बन्दसत्रले डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) का अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसी को अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा ले पेश गरेका छुट्टाछुट्टै प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहेका बेला निर्वाचन समिति गठन गरिएको हो। नवनिर्वाचित निर्वाचन समितिमा अध्यक्ष केसीसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक पोखरेल, अधिवक्ता गोकर्ण बन्जाडे, आरसी विमल पौडेल र रामचन्द्र गौतम सदस्य रहेका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतम ले निर्वाचन समिति गठन भएको जानकारी दिइन्।यो समाचारको छोटो हेडिङ नयाँ निर्वाचन समितिका संयोजक सीताराम केसीले आवश्यक तयारी पूरा गरी तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरिने बताएका छन्। यसअघि निर्वाचन समिति संयोजकको जिम्मेवारी खम्ब खाती ले सम्हाल्दै आएका थिए।

विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पार्टीको भावी नेतृत्व, संगठनात्मक संरचना र निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर छलफल थप तीव्र बन्दै गएको छ।

