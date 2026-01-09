गोरखा-१ बाट चुनाव लड्ने सुदन गुरुङको घोषणा

काठमाडौँ।
हामी नेपाल नामक संस्थाका संयोजक सुदन गुरुङले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखाबाट उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गर्दै गुरुङले गोरखा-१ बाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेका हुन् ।
‘गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने औपचारिक घोषणा गर्न चाहन्छु ।’ सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन् । ‘आफ्नै गाउँ, आफ्नै माटोबाट परिवर्तनको सुरुवा त। नयाँ शक्ति, नयाँ अनुहार, नयाँ नेपाल ।’
यद्यपि उनले कुन पार्टीबाट चुनाव लड्छन् भन्ने स्पष्ट भने भइसकेको छैन ।
