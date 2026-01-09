खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता अमेरिका नजाने

काठमाडौँ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता अमेरिका नजाने भएका छन् ।

माघ ३ गते अमेरिकामा आयोजना हुने भनिएको ‘एनआरएनए युथ इन द डेभलपमेन्ट अफ पोस्ट जेनजी रिभोल्युसन’ कार्यक्रममा सहभागी हुने चर्चा भए पनि भ्रमण तय नभएको मन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।

समय तालिका नमिल्नु र भिसा प्रक्रियासमेत सुरु नभएकाले अमेरिका भ्रमण नहुने भएको सचिवालयको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति ढिलो आएको र भ्रमणका लागि आवश्यक तयारी नभएकाले यसलाई भ्रमण रद्द नभई तय नै नभएको कार्यक्रमका रूपमा बुझ्नुपर्ने सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ ।

