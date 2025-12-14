दोस्रो नेपाल प्रिमियर लिगको उपाधि लुम्बिनीलाई

काठमाडौं ।
दोस्रो नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को फाइनलमा सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई हराएर लुम्बिनी लायन्सले उपाधि जितेको छ ।
जितका लागि पाएको मात्र ८६ रनको लक्ष्य लुम्बिनीले ९ ओभरमै ४ विकेट गुमाएर प्राप्त गरेको हो । योसँगै लुम्बिनी एनपीएलको नयाँ विजेता बन्यो । पहिलो संस्करणको उपाधि भने जनकपुर बोल्ट्सले जितेको थियो ।
त्रिवि रंगशालामा शनिबार पहिला ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले सबै विकेट गुमाएर १९.१ ओभरमा ८५ रन जोडेको थियो । लुम्बिनीले जवाफीमा सानदार ब्याटिङ ग¥यो । जसमा, ओपनर दिनेश अधिकारीले पहिलो ओभर गर्न आएका सुदूरका कप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरीको बलिङमै चार छक्का प्रहार गर्नुभयो ।
पछिल्ला खेलमा जम्न नसकेका दिनेशले फाइनलमा लय समात्दै १३ बलमै ४२ रनको योगदान दिनुभयो । दिनेश ५९ स्कोरमा हेमन्त धामीको बलमा आउट हुनुभएको थियो । यसपछि कप्तान रोहितले १६ रन बनाएर आउट हुनुभयो भने निकोलास डिकवेल्लाले १४ रनमा नटआउट रहनुभयो । पहिलो विकेटका रुपमा सर्ट १४ रन बनाएर आउट हुनुभएको थियो ।
यसअघि सुुदूरपश्चिमले पहिलो ओभरमै विनोद भण्डारीको महत्वपूर्ण विकेट गुमाएदेखि नै दबाब खेप्नुपरेको थियो । विनोदलाई लुम्बिनीका बलर रुबेन ट्रम्पलमेनले आउट गर्नुभएको थियो । दुई अर्धशतक प्रहार गरेर सुदूरको मुख्य रनकर्ता बन्नुभएको विनोद फाइनलमा शून्यमै आउट हुनुभएको थियो ।
यसपछि ल्ुम्बिनीका कप्तान रोहितले ११औं ओभरमा सुदूरलाई ठूलो झट्का दिनुभयो । उहाँले ह्याट्रिक गर्दा सुदूरको उपाधि उचाल्ने सपना फेरि एकपटक चकनाचुर बन्ने निश्चित भएको थियो । गत संस्करणमा सुदूर फाइनलमा जनकपुरसँग हारेको पीडा थियो । तर, यसपटक पनि ब्याटिङ राम्रो हुन नसक्दा उहाँहरूका लागि पीडामाथि पीडा थपियो ।
रोहितले सुदूरका कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी (१३ रन), दीपक बोहरा (०) र पुनीत मेहरा (०) लाई लगातार बलमा आउट गरेर ह्याट्रिक गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले एकै ओभरमा तीन विकेट लिनुभएपछि सुदूर ४४÷३ बाट ४४÷६ को कमजोर स्थितिमा पुग्यो । यसपछि बाँकी ओभरमा मात्र ४१ रन जोड्न सकेको थियो ।
प्रतिक्रिया