देउवासँग अर्थपूर्ण छलफल भएको दाबी गर्दै ओलीले भने – ‘परिणाम भोलि देखिन्छ’

काठमाडौं ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारको कुनै कानुनी हैसियत नभएको बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार कसैले टपक्क टिपेर टाँसिदिएको सरकार भएको बताए । ‘यो फेद न टुप्पोको सरकार हो’, उनले भने ।
कसैले ल्याएर टाँसिदिएको सरकारको ताउर-माउर देख्दा आफू आश्चर्यमा परेको ओलीले बताए । ‘नागपञ्चमीतिर गोबर लगाएर नाग टाँसे जसरी कसले ल्याएर टाँसिदिएको सरकार हो, यहाँ नागको फोटो कसले टाँस्यो ? खोज्दै छु म’, उनले भने ।
ओलीले सरकार र जेनजीबीच भएको सहमतिलाई कलाविहीन नाटकको संज्ञा दिए । त्यो कलाविहीन नाटकको पटाक्षेप कलाविहीन तरिकाले भएको उनले स्पष्ट पारे ।
कसैले भोट नहालेको सरकारले व्यवस्थाको बारेमा सहमति गर्ने कुनै हैसियत नराख्ने उनले बताए । रिहर्सलमा सिकाएको पाठ केटाकेटीले गर्दै जाँदा बिगारेका ओलीले बताए । ‘त्यहाँ गरिएको सहमति त्यहीँ च्यातेर हिँडे त’, उनले भने ।
हैसियत बिनाको व्यक्तिले विना प्रक्रिया अनधिकृत रुपमा सिफारिस गरी विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुनु पर्ने उनको धारणा छ । अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने उनले ठोकुवा गरे । अदालतलाई संविधानले अन्यथा फैसला गर्ने बाटो नै नदिएको उनले स्पष्ट पारे ।
ओलीले नेकपा एमाले र कांग्रेस जनाधार भएका ऐतिहासिक पार्टी भएका बताउँदै अहिले केही क्षण सूर्यमा बादल लागेकाले एमाले–कांग्रेस बाहिर रहेका उनले स्पष्ट पारे । फेरि पनि देश चलाउन कांग्रेस र एमाले भएका ओलीको दाबी छ ।
अहिले अपराध छल्न, महत्त्वाकाङ्क्षा पुरा गर्न राजनीतिमा लाग्ने लहर देखिएको बताए । नेपाल जस्तो देशमा १ सय ४३ वटा पार्टी भद्दा मजाक भएको ओलीको भनाइ छ । एमालेको विरोध गरे पार्टी चल्छ भन्ने धारणा अहिले बनेको ओलीले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा देशको राजनीतिक अवस्था बारे छलफल भएको ओलीले सुनाए । देउवासँग भएको छलफलको परिणाम केही समयमा देखिने उनले दाबी गरे । ‘बकाइदा छलफल भयो, अर्थपूर्ण छलफल भयो, त्यसको परिणाम भोलि आउँछ’, उनले भने ।
