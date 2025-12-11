पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जेन–जी आन्दोलनले क्षतिग्रस्त संसद भवनको अवलोकन

काठमाडौँ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा गएर आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षतिबारे जानकारी लिएकी छन्।

भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा संसद भवनमा भएको क्षति निरीक्षण गर्न भण्डारी आज संसद भवन पुगेकी हुन्। अवलोकनका क्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले घटनाका विवरण र संरचनामा परेको नोक्सानीबारे अवगत गराएका थिए।

संसद भवनको अवस्थाबारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भण्डारीले भएको क्षति देखेर आफू दुःखित भएको उल्लेख गरिन्।

उक्त आन्दोलनका क्रममा संसद भवनसहित केही संरचनामा आगजनी, तोडफोड र व्यापक क्षति पुगेको थियो। ध्वस्त भएको भवन पुनःनिर्माणको प्रक्रिया सुरु नहुँदै सरकारले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनबाट काम संचालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com