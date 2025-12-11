पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जेन–जी आन्दोलनले क्षतिग्रस्त संसद भवनको अवलोकन

काठमाडौँ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा गएर आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षतिबारे जानकारी लिएकी छन्।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा संसद भवनमा भएको क्षति निरीक्षण गर्न भण्डारी आज संसद भवन पुगेकी हुन्। अवलोकनका क्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले घटनाका विवरण र संरचनामा परेको नोक्सानीबारे अवगत गराएका थिए।
संसद भवनको अवस्थाबारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भण्डारीले भएको क्षति देखेर आफू दुःखित भएको उल्लेख गरिन्।
उक्त आन्दोलनका क्रममा संसद भवनसहित केही संरचनामा आगजनी, तोडफोड र व्यापक क्षति पुगेको थियो। ध्वस्त भएको भवन पुनःनिर्माणको प्रक्रिया सुरु नहुँदै सरकारले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनबाट काम संचालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
