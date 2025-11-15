कैलालीमा एकै दिन ६ जना लागुऔषधसहित पक्राउ

काठमाडौ ।

कैलाली जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले एकै दिन ६ जनालाई लागुऔषधसहित पक्राउ गरेको छ। भजनी नगरपालिका–३ कुसमघाटमा चेकजाँचका क्रममा मोटरसाइकल चालक १९ वर्षीय रिजन मगर र २२ वर्षीय आकाश चौधरीको साथबाट ५ ग्राम ४२० मिलिग्राम खैरो हिरोइन बरामद गरी नियन्त्रणमा लिइयो।

यस्तै, लम्कीचुहा नगरपालिका–६ बागमारबाट २९ वर्षीय कमल जैसी र २६ वर्षीय लक्ष्मण बोहरालाई १५० मिलिग्राम खैरो हिरोइनसहित पक्राउ गरिएको छ।

त्यसैगरी, गोदावरी नगरपालिका–५ गेटास्थित क्षेत्रमा राति चेकजाँच गर्दा २० वर्षीय विजय बिष्ट र २५ वर्षीय राज चौधरीको साथबाट ५ ग्राम ७५० मिलिग्राम खैरो हिरोइन फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।

पक्राउ परेका सबै ६ जनामाथि थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com