काठमाडौंमा अवैध ‘म्यारिज ब्युरो’ सञ्चालन गर्दै ४ चिनियाँ नागरिक पक्राउ

काठमाडौं ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले काठमाडौंमा अवैध ‘म्यारिज ब्युरो’ सञ्चालन गर्दै आएका चार चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्ने व्यक्तिहरूले नेपाली महिलासँग चिनियाँ पुरुषहरूको विवाहको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै आएका थिए।
प्रहरीका अनुसार, उनीहरू विवाहका नाममा नेपाली महिलाहरूलाई चिनियाँ नागरिकसँग अवैध रूपमा जोड्ने काम गर्दै आएको जनाइएको छ। यो प्रकारको गतिविधि नेपालमा गैरकानुनी रहेको र महिलाको हक र सम्मानको हनन गर्न सक्ने भएकाले प्रहरीलाई उनीहरूको गतिविधि थाहा पाएपछि अनुसन्धान थालेको थियो।
अधिकारिकहरूले जनाएको छ कि पक्राउ गरिएका चार चिनियाँ नागरिकमा तीन पुरुष र एक महिला छन्। उनीहरूलाई काठमाडौंको विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूलाई नेपाली आप्रवासन ऐन, वैदेशिक रोजगारी ऐन, र अन्य सम्बन्धित कानूनी दायित्वहरूको उल्लंघन गर्ने आरोपमा हिरासतमा राखिएको छ।
नेपालका लागि चिनियाँ नागरिकहरूको विवाह प्रचलन धेरै वर्षदेखि बढ्दै गएको भए तापनि, अवैध विवाह र अनौपचारिक म्यारिज ब्युरोहरूको सञ्चालनले कानूनी र सामाजिक समस्याहरू जन्माएको छ। प्रहरीले यस घटनामा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ र अन्य संलग्न व्यक्तिहरूसँग पनि जाँच भइरहेको छ।
