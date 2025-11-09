भ्याली भ्यु र ज्ञानोदयलाई सफलता

काठमाडौं।
भ्याली भ्यु र ज्ञानोदयले चौथो पुष्पसदन कप उपत्यकाव्यापी अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिताको सिनियर ब्वाइजमा आइतबार सफलता हात पारेका छन् ।
भ्याली भ्युले एभीएमलाई ३८–११ तथा ज्ञानोदयले ग्रिन भिलेजलाई २३–१२ ले पराजित गरे । भ्याली भ्यूका गणेश विष्टले १५ तथा ज्ञानोदयका जिरीवतले ८ अंक जोडे ।
सिनियर ब्वाइजमै मंगलले बाघभैरवलाई ४६–१४, मगसले क्रिएटिभ एकेडेमीलाई ३१–१८, एलआरआईले ल्याबोरेटरीलाई २४–२१ र स्वर्णिमले न्यु जेनिथलाई २४–१४ ले पाखा लगाए । मंगलका अनुक महर्जनले २३, मगसका सिमोन रम्जालीले १७ र स्वर्णिमका प्रतिक महर्जनले १३ स्कोर गरे ।
कीर्तिपुरस्थित आयोजक पुष्पसदनमा भइरहेको प्रतियोगिताको जुनियर ब्वाइजमा राराहिलले भ्याली भ्युलाई १७–१२ तथा लिटिल एन्जल्स (एलए) ले रेडियन्ट रिडर्सलाई १८–९ ले पन्छाए ।
