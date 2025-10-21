प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक सुरु, प्रधानमन्त्रीसँगै चार मन्त्री पनि सहभागी

काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक शुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केहीबेर आघि बैठक सुरु भएको हो।
आगामी चुनावका लागि आयोजित राजनीतिक दलसंगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीसँगै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मदन परियार सहभागी छन् ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल पनि उपस्थित रहेका छन् ।
यस्तै बैठकमा विभिन्न ११ दलका प्रतिनिधिहरू रहेका छन् ।
कांग्रेसबाट गगन थापा र प्रकाशशरण महत, एमालेबाट शंकर पोखरेल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र पम्फा भुसाल सहभागी भएका छन् ।
रास्वपाबाट स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतम, राप्रपाबाट राजेन्द्र गुरुङ र मोहन श्रेष्ठ, जसपा नेपालबाट उपेन्द्र यादव र प्रकाश अधिकारी सहभागी छन् ।
एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे र प्रकाश ज्वाला गएका छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रेशम चौधरी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट प्रेम सुवाल सहभागी छन् ।
जनमतका नेता चन्दन सिंह समेत सहभागी छन् ।
प्रतिक्रिया