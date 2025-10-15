असोज २९ गते बुधबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : सजग रहनुहोला । साथीभाइ, इष्टमित्रमा विवाद, निरर्थक दौडधूपको सम्भावना देखिन्छ ।
वृष : दिन शुभ फलदायक छ । पैसा प्राप्ति, जागिर, पढाइ, व्यापारमा सफलता हुने देखिन्छ ।
मिथुन : दिन सन्तोषजनक देखिँदैन । धन नाश, अस्थिरता, आँखामा समस्या नहोला भन्न सकिन्न ।
कर्कट : तपाईंको दिन बलियो छ । उपहारादि वस्तु प्राप्ति, बोली बिक्ने, कार्य सफल हुने देखिन्छ ।
सिंह : साथीभाइसँग विवाद, धन हानि, चोटपटकको सम्भावना भएकाले सजगता अपनाउनु बेस ।
कन्या : दिन बलवान् छ । साथीभाइबाट सहयोग, पारिवारिक सुख, मीठो भोजन प्राप्ति होला ।
तुला : सानै परिश्रममा उपहारादि वस्तु प्राप्ति, कार्य सफल, शारीरिक स्वस्थता हुने देखिन्छ ।
वृश्चिक : राजनीतिज्ञबाट डर, व्यर्थको यात्रा, पेसा–व्यवसायमा बाधा हुने सम्भावना छ ।
धनु : बिरामी, आर्थिक नोक्सानी, शारीरिक कष्ट नहोला भन्न सकिन्न । सावधान रहनु नै बेस ।
मकर : दिन उत्तम छ । धन लाभ, मान–सम्मान, सवारीसाधनको उपयोगमा पहुँच हुने देखिन्छ ।
कुम्भ : आर्थिक लाभ, प्रतिस्पर्धी वा शत्रुमाथि विजय हासिल हुने हुँदा मन प्रफुल्लित होला ।
मीन : समय उपयुक्त देखिँदैन । काममा व्यवधान, सन्तानबाट कष्ट, वायुजन्य रोगको भय हुन सक्छ ।
