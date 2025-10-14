असोज २८ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईंको रसिफ़ल

मेष : समय मिश्रित फलदायक छ । धन, प्रतिष्ठा बढ््नेछ तर मध्याह्नबाट तनाव, खर्च होला ।
वृष : दिउँसोसम्म तनाव, अनुपलब्धिमूलक खर्च तर त्यसपछि लाभ, ऐश्वर्य प्राप्ति होला ।
मिथुन : समय मिश्रित छ । सफलता, धन लाभ भए पनि दिउँसोदेखि भने कार्य बाधा, खर्च हुनेछ ।
कर्कट : धन नाश, बाधा–व्यवधान होला तर मध्याह्नबाट भने समय तपाईंको अनुकूल हुनेछ ।
सिंह : मिष्ठान्न भोजन, द्रव्य लाभको सम्भावना भए पनि दिउँसोदेखि भने झमेला आइलाग्ला ।
कन्या : तपाइंका लागि दिन शुभ छ । निरोगिता, स्फूर्ति बढ्ने, इष्टमित्रसँग भेटघाट, धन लाभ होला ।
तुला : मान–सम्मानमा गिरावट, राज्यबाट डर भए पनि मध्याह्नदेखि भने सुख–सन्तोष हुने देखिन्छ ।
वृश्चिक : दिन शुभ देखिँदैन । असफलता, धन नाश, पढाइ–खेलकुदमा निराशा नहोला भन्न सकिन्न ।
धनु : दिउँसोसम्म मान–सम्मान बढ्ने, आर्थिक लाभ हुने देखिन्छ तर दिउँसोदेखि दुःख–कष्ट हुन सक्छ ।
मकर : समय शुभ फलदायक छ । परीक्षा–खेलकुदमा विजय, प्रतिष्ठा वृद्धि, धन लाभ हुन सक्छ ।
कुम्भ : शुरुमा पेट गडबड भए पनि दिउँसोदेखि भने आराम मिल्नाले मन प्रफुल्ल हुने देखिन्छ ।
मीन : समय शुभ देखिँदैन । पारिवारिक झमेला, अस्वस्थता, अस्तव्यस्त, विवाद हुन सक्छ ।
